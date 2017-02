NOA će se predstaviti na MWC-u, najvećem svjetskom sajmu mobilne industrije

Foto: EPA

NOA brand će predstaviti svoje NOA pametne telefone krajem ovog mjeseca na sajmu Mobile World Congress u Barceloni. Ovaj sajam će se iskoristiti za predstavljanje novog top modela pametnog telefona NOA H10, ali će najaviti i nove modele.

NOA brand će predstaviti svoje NOA pametne telefone krajem ovog mjeseca na sajmu Mobile World Congress u Barceloni. Ovaj sajam će se iskoristiti za predstavljanje novog top modela pametnog telefona NOA H10, ali će najaviti i nove modele.

Mobile World Congress, kojeg organizira GSMA - globalna asocijacija svih telekomunikacijskih kompanija, održat će se ove godine od 27. februara do 2. marta u Barceloni. NOA će bit prvi regionalni brand koji će se predstaviti na tom najvećem svjetskom kongresu proizvođača pametnih telefona i mobilne tehnologije u Barceloni.



Tek nešto više od tri godine na tržištu pametnih mobitela bilo je dovoljno da zahvaljujući svojim modelima mobilnih telefona NOA prošle godine uđe u Deloitteov Top 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija u Europi.



Otvaranjem kompanije NOA Group u BiH, koja će biti zadužena za istočna tržišta van Europske unije, učinjen je još jedan korak u velikom investicijskom ciklusu. U Sarajevu je upriličena i regionalna premijera modela NOA H10koji će biti predstavljen i u Barseloni kao i internacionalna predpremijera.



U narednom razdoblju NOA planira uložiti oko 25 miliona konvertibilnih maraka u razvoj proizvoda i širenje tržišta. Samo u BiH, u razvojni i distributivni centar za tržišta balkanske regije, Turske i Bliskog istoka uložit će više od 4 miliona konvertibilnih maraka.



Iz NOA Grupacije s ponosom ističu da sve što rade rade zahvaljujući vlastitom know-howu, dakako, uz partnerstvo s kineskim Shenzhen Sumvierom koji im radi nabavu i logistiku i s kojim su se i službeno “spojili” 2015. godine te tako postali prvi regionalni proizvođač pametnih telefona.



"Dobili smo čast predstaviti se u šestom paviljonu od njih devet. Ako imate sreće i proizvod da vas pozovu, možete očekivati osmi, deveti. U tom smo paviljonu samo mi i francuski Wiko od Europljana. U Barceloni ćemo predstaviti našu novu seriju Noa element od sedam modela", ističu iz NOA grupacije te dodaju da su i organizatori prepoznali tržišni potencijal NOA serije.



Uspjeh na regionalnom tržištu mobitela još je veći uzme li se u obzir da njihovi proizvodi nisu dostupni ugovorno kod svih teleoperatera. NOA je, međutim, prvi regionalni brend mobitela koji surađuje s Tele2, od 2014. godine.



"I to će se promijeniti. Upravo pregovaramo s T-mobile o tome da se u njihovoj ponudi nađu i naši mobiteli. Kako otvaramo nova tržišta tako dogovaramo i buduću suradnju s tamošnjim operaterima", otkrivaju iz NOA Group.

Kako se kompanija širi na tržišta, tako rastu i planovi, pa ove godine očekuju prodaju oko 500.000, a već iduće godine milion pametnih mobitela i to na tržištima u desetak zemalja, na kojima se godišnje proda oko 10 miliona mobitela.



S crnogorskim operaterom Telenorom prodaja je u nekoliko zemalja počela krajem decembra 2016, a u Češkoj i Slovačkoj počet će na proljeće. Uz istočna tržišta, u planu je i širenje na zapad, a radi se i na širenju predstavništva u Kini. Gostovanje na sajmu u Barceloni trebalo bi im pomoći da se probiju i na Pirenejski poluotok.



Firma partner Sumvier sada radi ekskluzivno samo za NOU, a sve što je plod ideje zaposlenih u NOA i što se može outsourcati, navode iz NOA Group, prodaju drugima kako bi pokrili dio troškova. Stoga mnogi pametni telefoni srednjeg i nižeg segmenta koriste upravo njihov dizajn.



"Mogu se čuti kritike da naš proizvod nema veze s domaćim tržištem, da je sve to Kina. Baš suprotno, ideja i razvoj koncepta apsolutno su naši, a što se tiče proizvodnje,naravno da se „radi“ u Kini, kao, uostalom, 98 posto svih mobitela danas", napominje se iz NOA Group te opovrgava bilo kakve tvrdnje da se radi o generičkom dizajnu. NOINA najnovija Element serija sa sedam modela i flagship mobitelom H10 nema baš ništa generičko.



Tržište generika, to jest C brendova, polako nestaje te se danas bez vlastitog razvoja i podrške više ne može opstati. Upravo je to cilj Noe - ne nadmetati se s A brendovima poput Applea, Samsunga ili Sonyja, nego imati prepoznatljiv brend koji je na jednom višem nivou u razini B segmenta.



Pametni telefon NOA H10 predstavlja krunu višegodišnjeg razvoja pametnih telefona, te spada u Element seriju uređaja. Element seriju pametnih telefona ističu posebno dizajnirani uređaji koji krajnjem korisniku nude dizajn i funkcije iz „premium“ segmenta uređaja po pristupačnijim cijenama.



Radi se o novom top modelu NOA pametnih telefona koji prvi na svijetu donosi najbrži Helio X27 procesor s deset jezgri kojeg je izradio MediaTek, koje kucaju na taktu od 2,6 GHz. Uređaj raspolaže s 4 GB radne memorije kao i 32 GB interne memorije koje je proizveo Samsung. Zaslon veličine 5,5 - inčna potpisuje Sharp, a dolazi izrađen u 2,5D tehnologiji i u Full HD rezoluciji 1080 x 1920.



Ono što najviše izdiže ovaj model u usporedbi s prošlima je stražnja dvostruka Samsung kamera 2 x 13 MP koje omogućuju "refokusiranje" i naknadnu obradu, a opremljene četverostrukom (Double Dual Flash) LED bljeskalicom. Kamera omogućuje 7 načina snimanja. Ovo je zapravo prvi uređaj s dvostrukom kamerom na ovom čipsetu, kojeg je MediaTek razvijao od marta 2016. godine. Osim toga, uređaj ima i prednju "selfie" Samsung kameru od 13 MP s ugrađenom svjetiljkom.



Kao što smo već spomenuli regionalna prezentacija kao i internacionalna predprezentacija na kojem je predstavljen pamteni telefon H10 se održala u Sarajevu 9.2.2017.g. Ujedno je predstavljena komapanija NOA GROUP koja je strateški partner sa Hangarom 18 iz Hrvatske.