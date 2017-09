Microsoft će platiti pravne troškove svojim zaposlenicima koji se suočavaju s deportacijom

Foto: Pixabay

Tehnološka kompanija Microsoft će platiti pravne troškove za svoje zaposlenike koji se suočavaju s deportacijom nakon što je Trump ukinuo program koji dozvoljava mladim imigrantima da bez dokumenata žive u SAD-u.

Predsjednik ove kompanije Brad Smith osudio je Trumpovu odluku i nazvao je "velikim korakom nazad za cijelu zemlju".



On je rekao kako Microsoft zapošljava 39 osoba koje su bile zaštićene ovim programom i da će kompanija biti uz sve svoje radnike koji će zbog ukidanja programa morati na sud. To podrazumijeva plaćanje advokata, savjetnika i traženje načina za direktnu intervenciju. Microsoft će također raditi s drugim kompanijama i širom poslovnom zajednicom kako bi snažno branio zakonska prava svojih zaposlenika.



Kompanija je uputila molbu Kongresu SAD-a da u sljedećih šest mjeseci usvoji zamjenski zakon koji će nuditi zaštitu za ove osobe.



Microsoft je jedna od nekoliko stotina tehnoloških kompanija koje su prošle sedmice potpisale pismo upućeno zakonodavstvu. Donošenjem zakona koji bi zaštitio imigrante, pravni postupak zaposlenika čiji status je ugrožen bio bi sporan, ali Smith kaže da je Microsoft "spreman za mogućnost" da Kongres ipak neće donijeti zakon.



Skoro 800.000 imigranata su od djetinjstva ilegalno živjeli u SAD-u i u ovoj zemlji ih popularno nazivaju "sanjarima". Njima je bivši predsjednik Barack Obama dozvolio ostanak u zemlji, no Trump želi ukinuti tu dozvolu.