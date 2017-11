Međunarodna svemirska stanica nakon 17 godina dobija nove printere

Otkako je Međunarodna svemirska stanica dočekala prve astronaute u novembru 2000. godine, u funkciji su printeri koji se koriste i danas, a sada je došlo vrijeme za njihovu zamjenu.

Astronauti printere koriste za printanje važnih informacija o misijama, procedurama hitne evakuacije, a nekada i fotografija koje su dobili sa Zemlje. Američka svemirska agencija NASA je otkrila podatak da astronauti mjesečno isprintaju blizu 1.000 stranica na dva printera. Jedan se nalazi na američkoj strani ISS-a, dok je drugi postavljen u ruskom dijelu.



Astronauti sav posao printanja obavljaju pomoću tehnologije stare 20 godina.



"Kada je printer bio nov, pripadao je eri 2000-tih, a tada smo imali i laptope. Sve je funkcionisalo kako trebe, no, problema s printerom imamo u posljednjih pet ili šest godina", rekao je astronaut Don Pettit koji je donio prvi printer na ISS.



"Ovo je sada muzejski primjerak". riječi su Stephena Huntera, menadžera za kompjuterske resurse na ISS-u.



Radi se o printeru Epson 800 Inkjet koji se osim na ISS-u koristio i na nedavno penzionisanim svemirskim šatlovima.



Printeri su vremenom mijenjani, ali su astronauti uvijek dobijali isti stari model.



No, napokon je došlo vrijeme za zamjenu, tako da će NASA naredne godine poslati dva potpuno nova i specijalizovana printera na ISS.



Hunter je počeo raditi s HP-om prošle godine na modernizaciji tehnologije ISS-a, posada je dobila nove Gen 2 Z-Book laptope, nakon čega je uslijedila nova saradnja u proizvodnji printera.



Jedan od razloga zbog kojih na ISS nisu davno poslani novi laserski printeri je to što bi se trošilo znatno više energije. NASA je imala posebne zahtjeve za proizvodnju printera koji se može poslati na ISS, željela je printer koji može printati i upravljati papirom u uslovima bez gravitacije, riješiti problem prljanja tintom tokom printanja, koji nije zapaljiv i koji je štedljiv.



ISS stvara vlastitu električnu energiju zahvaljujući solarnim panelima, tako da je potrebno voditi računa o potrošnji.



Što se tiče tinte u uslovima gravitacije, ona uglavnom ostaje u printeru ili na papiru, no, u ISS bi ona lebdila, a astronauti bi je mogli udahnuti ili bi kontaminirala brojne eksperimente.



Printer mora imati kontrolu nad papirom kako on ne bi lebdio nakon završetka printanja.



HP je odlučio da ne razvija novi printer, nego je preporučio HP Envy 5600, standardni printer s opcijom skeniranja, kopiranja i faxa. Takav printer košta 129,99 dolara. Ipak, on je znatno modificiran. Time je smanjena težina, a uklonjeni su i stakleni dijelovi. HP je gravitacione mehanizme zamijenio mehaničkim.



NASA planira na ISS poslati dva printera u februaru 2018. godine.