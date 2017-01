Skoro četiri decenije nakon što je izašao film "Apocalypse Now", Francis Ford Coppola traži od fanova klasika o Vijetnamskom ratu da mu pomognu da ga pretvori u igricu.

Igrači će imati priliku vidjeti svijet očima kapetana Willarda kojeg u filmu glumi Martin Sheen koji je poslan u misiju u udaljenu kambodžansku prašumu kako bi pronašao pukovnika američkih specijalnih snaga Waltera E. Kurtza (Marlon Brando) koji se oteo kontroli.Coppola i njegovi saradnici su ove sedmice pokrenuli Kickstarter kampanju kako bi osigurali 900.000 dolara za igricu. Sponzorima nude nagrade koje uključuju rekvizite iz filma i mogućnost rada s programerima na igrici.Fanovi koji se nadaju igrici ispunjenoj pucnjavom, poput "Call of Duty", bit će razočarani jer Coppola ima drugačije planove."Neki ljudi iz svijeta igrica su nam rekli da trebamo licencirati film i napraviti igricu u kojoj će preovladavati pucnjava. To bi značilo jasno trgovanje kultnim naslovom filma, a to je posljednje što želim", kazao je Coppola.Prikupljena sredstva bi trebala pokriti samo dio troškova, a očekuje se da će za razvoj igrice biti potrebne tri godine. Programeri planiraju skupljati novac i putem posebne web stranice. Na igrici će raditi programeri koji stoje iza popularnih igara kao što su "Gears of War" i "Fallout: New Vegas."