Kina zvanično ponovo ima najbrže vozove na svijetu

Kineski brzi vozovi će od 21. septembra ove godine juriti brzinom do 400 km/h.

Bit će to povratak titule Kini nakon što su se dva voza sudarila 2011. godine, kada je poginulo 40 ljudi. Tada je maksimalna brzina voza iznosila 350 km/h, ali su je vlasti ograničile na 300 km/h nakon fatalne nesreće.



Međutim, sada će vozovi ponovo juriti 350 km/h, no, treba reći da su sposobni da idu još brže, tačnije 400 km/h.



To znači da će biti brži od Hyperloopa One koji je još uvijek u razvoju, a ranije je na testiranju dostigao brzinu od 308 km/h. Ipak, ovaj vid prijevoza će u budućnosti vjerovatno dostići brzinu od 1.200 km/h.



Kineski vozovi su brži i od bolida Formule 1. Bolid McLaren F1 XP5 je postavio rekord 1998. godine kada je dostigao brzinu od 386 km/h.



Iza voza ostaje i najbrža ptica na svijetu sivi soko koji se brzinom do 389 km/h obrušava kako bi ulovio plijen.



Najbrži ambulantni automobil Lotus Evora se koristi u Dubaiju, a njegova maksimalna brzina iznosi 300 km/h.