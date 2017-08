Elon Musk ispod Los Angelesa kopa tunele kojima će voziti električni automobili

Foto: EPA

Elon Musk želi izgraditi mrežu od 30 podzemnih tunela ispod Los Angelesa kojima će saobraćati električni automobili, a njegova kompanija Boring, zadužena za projekt, je već iskopala testni tunel dug skoro 50 metara.

Elon Musk želi izgraditi mrežu od 30 podzemnih tunela ispod Los Angelesa kojima će saobraćati električni automobili, a njegova kompanija Boring, zadužena za projekt, je već iskopala testni tunel dug skoro 50 metara.

Muskovu viziju očekuje dug put do ostvarenja, no, za početak, gradsko vijeće Hawthornea izdalo je dozvolu da se tunel produži još tri kilometra.



Trenutno kompanija Boring testira mašinu Godot koja je korištena za projekt kanalizacije u Californiji i traži načine kako bi se tunel kopao što brže i jeftinije.



Tunel će moći biti korišten samo kako bi se provjerile pruge na kojima će voziti električni automobili. Musk je rekao kako će auti kroz tunel moći voziti brzinom od 200 kilometara, a namjerava ga produžiti do Međunarodnog aerodroma u Los Angelesu.



Grad Hawthorne može zahtijevati od kompanije Boring da zatrpa tunel nakon što testiranje bude gotovo.