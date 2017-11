Appleov iPhone X rasprodan u velikim američkim gradovima

Foto: EPA-EFE

Fanovi uređaja kompanije Apple su tokom vikenda učinili sve kako bi uspjeli kupiti najskuplji iPhone svih vremena, a to je novi iPhone X. Nakon samo dva dana su zalihe u prodavnicima u 20 najvećih američkih gradova doslovno presušile.

Na zvaničnoj internet stranici Applea je objavljeno da novi iPhone X, čija se cijena kreće od 999 dolara naviše, nedostupan u najvećim gradovima SAD-a, a među njima su New York, Boston, Chicago, Denver, Houston, Dallas, Minneapolis, San Antonio, Houston, Austin, Los Angeles, Phoenix, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Salt Lake City, Washington, Albuquerque, Las Vegas, Charlotte i Raleigh.



U nedjelju je manja količina uređaja bila dostupna u Portlandu, Oregonu, Seattleu, Scottsdaleu, Tucsonu, El Pasu, Santa Monici i Northirdgeu, ali je i to do kraja dana prodano.



Isporuke online narudžbi se čekaju tri-četiri sedmice.



Prodaja iPhonea X je počela u petak u 8:00 sati, a zalihe su se bližile kraju već u subotu u podne. Redovi su bili veoma dugi, duži nego u slučaju prošlogodišnjih modela iPhonea 8 i iPhonea 8 Plus.



Mnogi su kupili iPhone kao poklon, ali i kako bi ga preprodali po cijeni koja se kreće od 1.500 pa čak do 5.000 dolara.