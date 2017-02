SpaceX najavio turistički let oko Mjeseca, unaprijed plaćene prve dvije karte

Direktor kompanije SpaceX Elon Musk objavio je u ponedjeljak iznenadno saopćenje u kojem se najavljuje turistički let oko Mjeseca.

Dvije zasad nepoznate osobe su već platile svoju kartu za let kojeg će organizovati najpoznatija privatna svemirska kompanija. Kako javlja CNN, turisti će prije leta biti podvrgnuti ozbiljnim testiranjima i treningu koji će početi krajem ove godine."Baš kao i astronauti Apolla, ove će osobe putujući u svemir sa sobom ponijeti nadu i snove cijelog čovječanstva", saopćeno je iz SpaceX-a.

Sam let čija cijena nije poznata planiran je za 2018.Zasad je poznato da će lansiranje biti obavljeno na Cape Canaveralu odakle su polijetale rakete u programu Apollo.Ono što je također vjerovatno jeste da let oko Mjeseca neće biti jedini takav poduhvat kompanije SpaceX. Štaviše, postoji lista čekanja osoba koje su izrazile duboki interes da budu svemirski turisti.