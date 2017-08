Životinjama, za razliku od ljudi, ne trebaju vize, pasoši ili lične karte kako bi putovale s jednog kraja svijeta na drugi. Naučnici su njihova kretanja po kontinentima pratili proteklih deset godina, što su naposljetku prikazali na virtualnom globusu.

U ovom projektu bilo je uključeno oko 11.000 istraživača iz cijelog svijeta. Na osnovu podataka koje su prikupili, najviše zahvaljujući čipovima koje su "postavljali" na životinje, prikazane su migracije oko 150 vrsta. Naučnici su mnogim pticama instalirali radio transmitere na noge kako bi pratili njihov let, ali napretkom tehnologije životinje se danas mogu pratiti uz pomoć GPS-a i satelita.



Roze linije na virtualnom globusu prikazuju kretanje životinja koje prelaze najmanje 500 kilometara u jednom pravcu za oko 45 dana. Na globusu se može vidjeti kako životinje migriraju iz Afrike u Tursku, zatim dolaze do Evrope ili putuju od Kanade do Amerike, i tako u krug.



Na globusu je prikazano kako se mnoge životinje ne uspiju vratiti tamo odakle su započele put, dok mnoge naprave nekoliko tura po svijetu. Ovo istraživanje provedeno je ne samo kako bi se otkrili kretanje i migracije životinja već i način na koji one love, traže hranu, dijele staništa ili podnose klimatske promjene.



Najveći broj životinja koje su naučnici pratili su ptice. Tako se na 00:57 minuti videa mogu vidjeti bijele linije koje prikazuju zanimljivo kretanje roda koje migriraju iz Evrope u Afriku bježeći od zime.



Istraživači su na kraju istraživanja poručili kako bi njihov projekat trebalo biti podsjetnik ljudima kako je Zemlja dom svima nama, kao i životinjama koje se slobodno kreću tražeći bolji dom, bolju klimu i uslove života.