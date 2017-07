Lansirana prva japanska privatna raketa, nije dostigla visinu od 100 km

Kompanija Momo je u nedjelju lansirala prvu japansku komercijalnu raketu, koja ipak nije ispunila svoj cilj i dostigla visinu od 100 km.

Minut nakon lansiranja je izgubljena komunikacija, zbog čega je uslijedilo prerano gašenje motora. Procjenjuje se da je raketa dostigla visinu od 20 km.



Da je kojim slučajem napravljen uspjeh, to bi bila prva privatna raketa lansirana u Japanu, koju je proizvela japanska kompanija. U ovom slučaju je to kompanija Intersellar Technologies Inc.



Raketa je visoka 10 metara i teška oko tone. Lansiranje je koštalo 440.000 dolara.



Japanska svemirska agencija JAXA je dosad bila lider kada je riječ o svemirskom programu. Troškovi lansiranja od početka do danas iznose između 1,8 i 2,7 miliona dolara.



Rezultat lansiranja je sigurno razočaravajući za kompaniju Momo, no, u ovoj fazi razvoja svaki podatak je koristan, što je kompanija i potvrdila. Momo planira razviti raketu koja može dostaviti mali satelit u nisku orbitu Zemlje do 2020. godine.