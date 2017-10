Otkrivanje arapskih slova na kojima je napisano "Allah" i "Ali" na vikinškoj pogrebnoj odjeći u Švedskoj pokrenulo je niz pitanja o utjecaju islama u Skandinaviji u dalekoj prošlosti.

Foto: Annika Larsson

Grobnica u kojoj je odjeća pronađena pripadala je ženi odjevenoj u svilu, a iskopana je u polju u Gamla Uppsali, sjeverno od Štokholma, sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Ipak, njen sadržaj nije bio katalogiziran do prije nekoliko godina, objasnila je arheologinja Uppsala Univerziteta Annika Larsson.Među otkrivenim predmetima su ogrlica sa figuricom, dva novčića iz Bagdada, kao i kosti pijetla i velikog psa.Dr. Larsson u februaru je, pripremajući predmete za izložbu u Enkopingu, otkrila i arapska slova. Otkrila je da se radi o geometrijskom pismu kufi, najstarijem stilu arapskog pisma prilagodljivom geometrijskim formama.Isprva joj ta slova na tekstilu nisu imala smisla, ali se onda sjetila da ih je već vidjela na sličnim maurskim svilenim trakama iz Španije."Shvatila sam da to mora biti vrsta arapskih slova, a ne nordijskih", kazala je naučnica, prenosi New York Times.Riječi "Allah" i "Ali" pronađene su i u drugim grobovima, a najintrigantnije je što se riječ "Allah" može vidjeti samo kao refleksija u ogledalu. Slični detalji pronalaženi su u mozaicima nadgrobnih spomenika u Centralnoj Aziji.Dr. Larsson je dugo istraživala pojavu svile iz Azije u skandinavskim grobnicama Vikinga, a analiza ovih materijala, tehnike izrade i dizajna pokazala je kombinaciju perzijskog i srednjoazijskog porijekla.Poznato je da su Vikinzi trgovali sa arapskim svijetom, a arheolozi su pronašli mnogo arapskih kovanica u njihovim naseljima. Trgovina je trajala 150 godina, a počela je u prvoj polovini devetog stoljća. Međutim, dr. Larsson ističe da su svila i ostali artefakti pronađeni u grobnicama Vikinga pokazali postojanje i dublje kulturne razmjene i zajedničke ideje.Na pitanje da li su Vikinzi znali šta predstavljaju riječi na materijalu, odgovorila je: "Mislim da su oni koji su nosili odjeću morali razumjeti simboliku. Osoba koja je nosila ove tkanine znala je čitati i pisati, tako da je znala šta ta slova znače".Veliki dijelovi skeleta žene koja je nosila svilu pronađeni su u sačuvanom stanju."Ona me prati godinama", kazala je stručnjakinja o ženi iz groba 36. "Imala je toliko svile u svom grobu da me fascinirala. U Kur'anu se kaže da se svila nosi u raju, što zajedno sa napisima na tkanini može objasniti široko prisustvo svile u vikinškim grobovima. Obredi sahrane Vikinga su vrlo vjerovatno bili pod utjecajem islama i ideje vječnog života u raju".Sljedeća faza projekta je DNK analiza ljudskih ostataka u grobovima, a rezultati bi mogli biti poznati u februaru 2018. godine.