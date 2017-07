Američki astronomi vjeruju da su otkrili prvi poznati mjesec izvan Sunčevog sistema

Foto: EPA

Grupa astronoma predvođena profesorom Davidom Kippingom s univerziteta Columbia u New Yorku vjeruje da je otkrila prvi poznati mjesec izvan Sunčevog sistema egzomjesec, prenosi BBC.

Ukoliko se otkriće potvrdi, taj egzomjesec bit će zabilježen kao objekt u orbiti veličine i mase Neptuna koji kruži oko planeta veličine Jupitera, ali s 10 puta većom masom.



Signal je uhvatio NASA-in svemirski teleskop Kepler, a slijede daljnja istraživanja pomoću najvećeg svemirskog teleskopa Hubble koji kruži oko Zemlje brzinom od osam kilometara u sekundi. Bilo bi to kao da automobilom prijeđemo udaljenost od Istočne do Zapadne obale SAD-a u 10 minuta.



Astronomi su do danas otkrili više od 3000 egzoplaneta - planeta koji kruže oko zvijezda izvan Sunčevog sistema. Lov na egzomjesece - objekte u orbiti koji kruže oko tih udaljenih planeta odvijala se paralelno s lovom na egzoplanete, no do sada su ti izvansolarni sateliti bili izvan dohvata sadašnje tehnologije.



Kipping, koji je "većinu odraslog života posvetio potrazi za egzomjesecima", vrlo je oprezan prema mogućem otkriću egzomjeseca.



"U ovom bismo ga trenutku naprosto opisali kao nešto što bi odgovaralo mjesecu, no ko zna, možda se radi o nečemu drugom", kazao je Kipping.



U potrazi za egzomjesecima, astronomi tragaju za smanjenjem - zamućivanjem svjetlosti zvijezde prilikom prolaska - tranzita planeta.



"Vrlo smo uzbuđeni (...) ali sve dok ne primimo mjerenja s Hubblea, izgledi da se radi o egzomjesecu su 50:50", dodao je Kipping.



Mjesec kandidat je poznat kao Kepler-1625b i uočen je oko zvijezde udaljenje oko 4000 svjetlosnih godina od Zemlje. Zbog njegove veličine, članovi istraživačkog tima su ga nazvali "Nept-moon".



"Rekao bih da nam je to do sada najbolji kandidat za egzomjesec", kazao je Kipping.