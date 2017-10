Proteklih dana u našoj zemlji je boravio Red Bull Skydive Team, ekipa vrhunskih padobranaca i zračnih akrobata iz Salzburga, Austrija.

Povod njihovom dolasku bila je priča o "piramidama" u Visokom, koja je zagolicala njihovu maštu, tako da su odlučili doći na lice mjesta, izvesti nekoliko letova i bh. dolinu piramida sami osmotriti iz zraka.Kada je Semir Osmanagić 2005. godine objavio da je u Visokom navodno otkrio najveći i najstariji kompleks piramida na svijetu, izazvao je pravu buru u naučnim krugovima i javnosti - i to ne samo u našoj zemlji, te podijeljena mišljenja o njihovom postojanju.Više od desetljeća poslije, i dalje privlače pažnju, a glas o njima je stigao i do Red Bull Skydive Teama. Nisu gubili vrijeme, već su spakovali svoju opremu, padobrane i leteća odijela, i zaputili se u Visoko."Svi znaju za piramide u Egiptu. Ali mi smo čuli da se nešto još misterioznije istražuje ovdje u Bosni, pa smo došli da pogledamo", kaže Marco Waltenspiel, kojem ovo nije prva posjeta našoj zemlji.Na Red Bull Cliff Diving takmičenju u Mostaru prošle godine, on i njegov kolega Dominic Roithmair oduševili su gledaoce proletjevši s padobranima ispod Starog mosta i "ateriravši" u Neretvu.Strast ove neobične družine je pronalaženje jedinstvenih lokacija širom svijeta i izvođenje spektakularnih akrobacija u zraku.Skakali su iz aviona, helikoptera i balona, s planina, zgrada, mostova, iznad aktivnih vulkana... Svoje avanture bilježe kroz fascinantne fotografije i video snimke.Tako su učinili i u Visokom, obučeni u leteća odijela, iskočili su iz aviona iznad doline piramida i napravili nekoliko preleta preko "piramide Sunca".Leteći u formaciji, uživali su u sunčanom vremenu, vedrom nebu i veličanstvenom pogledu ispod, a kako je izgledao njihov let može se vidjeti u videu. Pored pogleda iz zraka, obišli su i nalazišta na tlu te podzemnu mrežu tunela."Mislim da je stvarno teško ne vidjeti da nečega ovdje ima. Velika je privilegija letjeti iznad nečeg ovakvog i pogledati to iz zraka", riječi su jednog od članova tima.Momci su bili veoma zaintrigirani onim što su vidjeli u Visokom, no, kako sami kažu, oni ne mogu davati konačne odgovore. Ono što je sigurno, međutim, jeste to da će njihova posjeta i materijali koje su snimili biti odlična promocija BiH i njenih prirodnih ljepota, kojima su bili oduševljeni.Na kraju videa poručili su da je BiH predivna i da namjeravaju ponovo doći.