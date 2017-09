Pas Candy dobila medalju za otkrivanje ilegalnih imigranata u Hrvatskoj

Ženka mješanac Candy jučer je u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu dobila medalju. Na svečanosti u povodu Dana policije dobila je priznanje tj. medalju za svoj nepogrešiv njuh u otkrivanju ilegalnih imigranata.

Candy se pokazala učinkovitija od bilo koje tehničke opreme kad je riječ o otkrivanju ilegalnih imigranata, piše 24sata.hr.



Kada je u decembru prošle godine dolutala na granični prijelaz Bajakovo, malena, godinu dana stara mješanka, bila je izgladnjela, onemoćala i smrznuta.



Čim je vidjela policajce i carinike, odmah im se počela motati oko nogu tražeći pažnju. Primili su je, zbrinuli, nahranili i ugrijali. Nazvali su je Candy (slatkica).



Napušteni pas ubrzo je pokazao nevjerovatne urođene instinkte. Naime, postao je najbolji detektor skrivenih imigranata u teretnim vozilima. U samo nekoliko mjeseci uspjela je razotkriti više od 40 skrivenih imigranata te je policajcima na graničnom prijelazu postalo jasno da je Candy prirodno talentirana da bude policijski pas.



Na ovom pelazu inače imaju službene policijske pse tragače i napadače, ali ne i one za detekciju ljudi. Za to im služi uređaj koji reagira na otkucaje srca. No i prije nego što taj uređaj odreagira na skrivenog imigranta, Candy već stoji na mjestu gdje je on skriven i laje.



Candy je svojim vještinama uspjela fascinirati i samog ministra unutrašnjih poslova Davora Božinovića koji se, prilikom posjeta Bajakovu, i sam uvjerio u učinkovitost malene Candy.