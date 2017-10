Na sinoć završenom 12. tovarničkom jesenskom festivalu u Hrvatskoj učestvovalo je oko stotinu izlagača, a posjetioce je najviše zainteresovalo mjerenje najtežeg ploda bundeve.

Čak 660 kilograma teška je bundeva što ju je uzgojio Ivica Ribarić iz Kozaraca u Baranji koja je pobijedila. Drugo mjesto osvojio je Krunoslav Peulić iz Lovasa s bundevom od 440 kilograma, a treće mjesto osvojio je Zvonimir Tišnjer iz Nove Subocke s bundevom od 380 kilograma.



Ponosni pobjednik sa 12. tovarničkog jesenskog festivala, otišao s nagradom od 7.000 kuna (oko 1.800 KM).



"To mi je hobi zadnjih deset godina, a u svom vrtu imam nekoliko većih bundeva i tikvica. Sjeme za ovu najveću bundevu nabavio sam preko interneta u Engleskoj, sorta antlantic giant. Sjeme sam stavio u posudicu sa zemljom 8. aprila 2017., a u vrt je presađena 20. aprila i rasla je oko 160 dana na površini od sto kvadrata. Dana 29. septembra bundevu sam ubrao i prevezao do Tovarnika", rekao je Ivica Ribarić.



Predsjednik odbora za provedbu festivala Marinko Beljo rekao je da bundeva od 660 kilograma dobila titulu najveće, i to ne samo u Tovarniku i Hrvatskoj nego, prema dostupnim informacijama, i u široj regiji.



Kroz godine, na ovu manifestaciju se prijavljuje sve veći broj izlagača i takmičara, a ove godine došli su iz Srbije, BiH, kao i gosti iz Njemačke. Koliki značaj ova manifestacija ima za ovaj dio Srijema govori činjenica da Festival raste iz godine u godinu, kako po broju izlagača, tako i po broju posjetitelja, saopćio je Antun Ivanković u ime organizacijskog odbora festivala.