Jedanaestogodišnja Sirijka preživljava rat pjevajući: U opkoljenom gradu održala 60 koncerata

Sana Hallaq ima 11 godina i živi u malom mjestu u blizini sirijskog Alepa. Od malih nogu bavi se pjevanjem jer, kako kaže, ono joj omogućava da zaboravi na rat koji uništava njenu zemlju.

Mjesto Atareb drže opkoljenim pobunjenici. Njeni roditelji su došli tu nakon što su pobjegli od rata u Damasku, misleći da će pronaći mir.



"Volim muziku. Ona me odnese u drugi svijet", kazala je djevojčica.



Otkako su došli u provinciju Alepa nastupala je na oko 60 koncerata. Njen najveći fan je njen otac Mustafa.



"Živimo opkoljeni, ali ljudi ovdje imaju jaku volju. Imamo malo resursa, ali pokušavamo pružiti našoj djeci trenutke radosti", rekao je.



Djeca nekada vježbaju u lokalnom klubu, ali je on često zatvoren pa pjevaju vani ne ledini.



"Vježbamo među ruševinama. Grad je mnogo granatiran", kazala je Sana.



Vladine snage preuzele su kontrolu nad Alepom u decembru, ali opozicione grupe još drže Atareb i nekoliko drugih gradova na zapadu zemlje.



"Ovaj rat me plaši, posebno kada izlazim iz kuće na koncert. Plašim se da bi bomba mogla eksplodirati i da će me raniti. Čak i kada sam kući plašim se da će pogoditi kuću. ali nastavit ću pjevati i biti zvijezda jednog dana", rekla je Sana za BBC.