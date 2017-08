Nakon što su se trojica mladih ljudi udružila i osnovala TRIBE, kompaniju za sportsku prehranu, ovog jula su okupili grupu avanturista koji su im se pridružili u biciklističkoj turi od Sarajeva do Londona. Riječ je o humanitarnoj turi, a cilj je sakupiti novac kako bi se prekinula trgovina ljudima.

Izazov nazvan TRIBE Run For Love II uspješno je završen nakon dvije sedmice, a učesnici su putovali 2.000 kilometara kroz devet zemalja. Svaki dan je bio podvig, više od 56 kilometara učesnici su prelazili trčeći i više od 177 kilometara biciklom. Učestvovalo je više od 250 ljudi, cijelu turu završilo je 12 ljudi, a sakupljeno je 88.575 funti.TRIBE Run For Love, iza čije organizacije stoji šest osoba, drugi je u nizu velikih humanitarnih izazova kompanije. Put je detaljno isplaniran, osigurana su vozila za podršku, smještaj i hrana, a na put je s početne stanice krenulo 50 ljudi, dok su se ostali pridružili usput. Prva faza putovanja je bila od Sarajeva do Zagreba, druga od Zagreba do Münchena i treća prema Hamptonu u Velikoj Britaniji. Vožnje su dnevno trajale blizu osam sati.Dio sakupljenog novca namijenjen je liniji za pomoć putem koje žrtve trgovine ljudima mogu zatražiti savjet ili podršku ili prijaviti sumnje, dok će drugi dio ići humanitarnoj organizaciji za ljudska prava koja će biti izabrana glasanjem.TRIBE se okupio kako bi se suprotstavio sveprisutnom i složenom problemu s kojim se suočavaju milioni muškaraca, žena i djece širom svijeta.