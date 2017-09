Jordyn Jensen iz američke države Idaho odlučila je na svom vjenčanju nositi vjenčanicu u kojoj se njena baka Penny Jensen udala 1962. godine. Htjela je da to bude iznenađenje pa joj to nije otkrila sve do vjenčanja.

"Iako sam odluku donijela prije dvije godine, nisam htjela da zna da ću nositi njenu vjenčanicu do tenutka vjenčanja jer sam htjela da se u tim trenucima sjeti svog vjenčanja", rekla je Jordyn.



Fotografkinja Kortney Peterson ispričala je za Huffington Post kako su pozvale baku da izađe ispred kuće gdje je njena unuka nosila njenu vjenčanicu, a u rukama je držala fotografiju svoje bake u istoj haljini.



"Bio je to predivan, neopisiv trenutak i jedna od najljepših reakcija koje sam vidjela. Šutjele su i u jednom trenutku su počele plakati. Njena baka je ponavljala '1962... tvoj djed bi bio presretan da te može vidjeti", rekla je Kortney.



Jordyn je rekla kako su je u tom trenutku preplavile emocije.



"Samo sam čula da govori 'wow, wow, wow'. Kada smo se konačno zagrlile, šapnula mi je na uho kako ću se ja, kao i ona, u toj haljini udati za ljubav iz srednje škole", rekla je Jordyn.