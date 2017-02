Donald Trump ima "dvojnike" u Hrvatskoj i Srbiji

Donald Trump (Foto: EPA)

New York Times smatra da američki predsjednik Donald Trump ima dvojnike širom Evrope. Uglavnom su to, kako piše NY Times, politički autsajderi kojima je Trumpova pobjeda bila vjetar u leđa.

Neke od njih s američkim predsjednikom povezuje pozadina poslovanja, kontroverzna osobnost ili lukavo korištenje društvenih mreža. Među šest Trumpovih dvojnika nalaze se jedan Hrvat i jedan Srbin, Ivan Pernar i Bogoljub Karić.



Pernar je upoređen s Trumpom zbog korištenja društvenih mreža i načina na koji privlači pažnju javnosti.



"Prvi put se našao u centru pažnje kada je putem Facebooka 2011. godine organizovao niz antivladinih protesta i činilo se da je u sukobu s političkom pristojnošću. Jednom je na podu u Saboru jeo pizzu. Njegove poruke su uglavnom proruske i antinatovske, a često upozorava na poguban utjecaj masona. Nedavno je izbačen iz Sabora jer je prekidao sjednicu kritikama na račun Evropske unije", stoji u opisu.



Bogoljub Karić na Trumpa podsjeća zbog porodičnog poslovnog carstva koje obuhvata telekomunikacije, građevinarstvo, finansije, medije i međunarodnu trgovinu. U Karićevom vlasništvu nalazi se i univerzitet.



"Njegov pokušaj ulaska u politiku 2006. godine završio je egzilom jer se našao pod istragom zbog organizovanog kriminala, koju je smatrao politički motivisanom. U Srbiju se vratio nekoliko dana nakon što je državni tužilac završio istragu bez podizanja optužnice. Karić negira da će se kandidovbati za predsjednika Srbije na predstojećim izborima, ali napominje da njegova stranka ima 60.000 novih članova otkako se vratio iz egzila", piše NY Times.



Sličnost sa Trumpom ima i Čeh Andrej Babis. Prije šest godina je osnovao stranku koja je ostvarila uspjeh na parlamentarnim izborima i omogućila Babisu da postane ministar finansija. Babis odbacuje usporedbe s Trumpom kojeg smatra lošim biznismenom. Međutim, dodaje da on i novi američki predsjednik dijele averziju prema imigracijama.



I Slovačka, prema pisanju NY Timesa, ima svog Trumpa, a to je 51-godišnji Boris Kollar, bogati biznismen koji je prošle godine osnovao političku stranku i šokirao javnost osvojivši 11 od 150 mjesta u Nacionalnom vijeću. Njegov slogan je:"Vjerujte mi, nisam političar". Kollar je ima 10 djece s devet žena.



Zbigniew Stonoga je 42-godišnji Poljak, vlasnik dva auto salona i strastveni bloger koji je osnovao stranku i nazvao je po sebi. Poznat je po otvorenom i vulgarnom kritikovanju cionista, poreznika i poljskih lidera putem Youtubea. Ne voli imigrante, a u domovini je najpoznatiji po objavljivanju tajnih dokumenata koji su bili u posjedu agencije za unutrašnju sigurnost nakon čega je nekoliko ministara podnijelo ostavke. Nikada nije otkrio kako je došao do dokumenata. Nakon kraha njegove stranke posvetio se online časopisu kojeg je također nazvao po sebi.



Latvijski Trump je 63-godišnji Aivars Lembergs čiji izvor bogatstva nije poznat, ali ga je uspio iskoristiti da postane gradonačelnik Ventspilsa na čijem je čelu od 1988. godine. Njegova politika je populistička, a NATO smatra okupacijskom silom. Lembergs se suočava s optužbama za korupciju, pranje novca, primanje mita i zloupotrebu položaja.