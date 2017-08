Sarajevo je spremno za predstojeći blagdan. Kurban-bajram jedan je od najdražih praznika žitelja tog grada, a za tu prigodu su okićene i gradske ulice. Budući da su za to iskorišteni novogodišnji i božićni ukrasi, Sarajlije su iskoristile priliku da se zbog toga našale na društvenim mrežama.

Sarajevo je spremno za predstojeći blagdan. Kurban-bajram jedan je od najdražih praznika žitelja tog grada, a za tu prigodu su okićene i gradske ulice. Budući da su za to iskorišteni novogodišnji i božićni ukrasi, Sarajlije su iskoristile priliku da se zbog toga našale na društvenim mrežama.

Pahuljice, fenjeri, betlehemske zvijezde i slični ukrasi zasjali su na stubovima javne rasvjete. Budući da pahuljice sjaje u augustu, dok termometri još uvijek pokazuju temperature od 31 stepen, Sarajlije su od svega napravile dobru šalu.



Ovakva praksa ranije nije zabilježena u Sarajevu, premda su dekorativni svjetlosni elementi poput svjetlosnih ramova korišteni za muslimanske blagdane.



Stručna saradnica za informiranje KJKP Park Aldijana Hamza kazala je za Klix.ba da je riječ o pilot projektu koji rade u saradnji s Općinom Centar, pripremajući se za Novu godinu i božićne praznike.



"Dekorativne elemente koje smo imali postavili smo prošle sedmice u Alipašinoj ulici, od kina Radnik do mosta na Ciglanama. Općina Centar je tražila od nas da dekorišemo jednu ulicu, da vidimo kako će to funkcionisati, da se pripremimo za Novu godinu i božićne praznike. Tu nema nikakve simbolike", kazala je Hamza.



Dodala je da među dekorativnim elementima ima zvijezda, "kometa" (vjerovatno misli na zvijezdu Betlehema, simbol rođenja Isusa Krista), a da se izdvojila i pahulja koju ljudi povezuju s Novom godinom.



"Ona ima samo sličan oblik pahulje, a nema nikakvu simboliku ni zime, ni Nove godine, ni Božića. To su dekorativni elementi koje mi proizvodimo u našim pogonima u Sokolović Koloniji", istakla je Hamza.