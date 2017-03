Oskarovka Jane Fonda otkrila da je silovana kao dijete i da je pretrpjela zlostavljanje

Foto: EPA

Oskarovka Jane Fonda otkrila je da je preživjela silovanje te pretrpjela seksualno zlostavljanje kao dijete. U intervjuu za BBC 79-godišnjakinja je kazala da je nekoliko puta ostajala bez posla jer je odbijala seks sa svojim šefovima.

Filmska zvijezda je dodala kako je i kao mlada glumica bila zastrašena zbog posmatranja žena kao seksualnih objekata.



Fonda je rekla da se osjećala poniženo tokom svog odrastanja, jer su muškarci u njenom životu bili "žrtve" patrijarhalnog sistema vjerovanja.



"Da bih vam pokazala u kojoj mjeri patrijarhat uzima danak nad ženama, odlučila sam progovoriti i kazati da sam silovana, seksualno zlostavljana kao dijete i da sam dobijala otkaze na poslu jer nisam spavala sa svojim šefovima i, što je najgore, uvijek sam mislila da je to bila moja greška, da nisam uradila ili rekla pravu stvar", kazala je oskarovka u intervjuu za BBC.



Fonda tvrdi kako mnoge žene smatraju kako su same krive za takve situacije.



''Poznajem mnogo djevojaka koje su silovane i koje ne shvataju šta im se dogodilo. Ne razumiju ili ne žele prihvatiti činjenicu da su silovane. Tada govore sebi da se to dogodilo jer njihovo 'ne' nije bilo dovoljno uvjerljivo'', rekla je glumica.



Ovo nije bio prvi put da Jane Fonda govori o seksualnom nasilju. Glumica je prije nekoliko godina u svojim memoarima otkrila i da je njena majka bila žrtva seksualnog nasilja, zbog čega je izvršila samoubistvo kada je Fonda imala 12 godina. Nakon što je našla njenu medicinsku dokumentaciju u kojoj je pročitala da je majka bila silovana kada je imala samo osam godina, sve su joj se, kako je kazala, kockice složile.



"Bilo mi je jasno otkud promiskuitet, bezbroj plastičnih operacija, odakle krivnja... Bilo mi je jasno zašto nije bila sposobna voljeti ili biti intimna s nekim. I tek tada sam je uspjela razumijeti i oprostiti joj", izjavila je Jane.