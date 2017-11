Nove optužbe protiv Kevina Spaceyja za seksualno zlostavljanje

Kevin Spacey (Foto: EPA-EFE)

Protiv američkog glumca Kevina Spaceyja su se pojavile nove optužbe za seksualno i predatorsko ponašanje prema muškarcima i ženama, javlja BBC.

Optužbe se odnose na period od 1980. do 2016. godine dok je Spacey radio u Hollywoodu te kao režiser u londonskom pozorištu Old Vic.



Bivša televizijska voditeljica Heather Unruh je na konferenciji za medije u Bostonu rekla da je Spacey seksualno zlostavljao njenog sina kada je on imao 18 godina. To se dogodilo u baru u Nantucketu u Massachusettsu. Kazala je da je glumac mladiću kupio alkohol iako je po zakonu u Massachusettsu konzumiranje alkohola dozvoljeno osobama koje su napunile 21 godinu. Nakon što ga je napio, Spacey je mladiću "gurnuo ruku u hlače te ga uhvatio za genitalije".



Dodala je da je Spacey njenog sina pozvao na zabavu, ali da je on pobjegao iz bara kada je glumac otišao u toalet.



Unruh je potvrdila i da je pokrenuta istraga.



"Sram te bilo zbog onoga što si uradio mom sinu. Napravio si krivično djelo", rekla je Unruh kroz suze.



Otkako je glumac Anthony Rapp optužio Spaceyja za zlostavljanje 30. oktobra, američka mreža Netflix je prekinula produkciju njegove drame "House of Cards", a organizacija International Academy of Television Arts and Sciences je saopćila da Spaceyju više neće dodjeljivati specijalnu Emmy nagradu, a njegov agent i publicist mu je otkazao sasradnju.



Spacey je u saopćenju rekao da se ne sjeća incidenta s Rappom, ali je ponudio izivnjenje.



Policija u Velikoj Britaniji je 3. novembra potvrdila da istražuje navodni napad na muškarca iz 2008. godine. Spacey je rekao da je zatražio ljekarsku pomoć nakon što se suočio s optužbama, ali nije otkrio o kojoj vrsti pomoći se radi.



Barmen Kris Nixon iz Belfasta u Sjevernoj Irskoj je rekao da je radio u blizini pozorišta Old VIc 2007. godine, kada ga je Spacey zlostavljao na zabavi.



"Sjedio je pored mene na sofi, a onda me je uhvatio za penis", rekao je Nixon i dodao da je Spacey predložio seks, nakon čega je on pobjegao.



Dvije sedmice kasnije je Nixon bio u podrumu bara u kojem je radio, kada se pojavio Spacey i uhvatio i zatražio da mu se "oduži".



"Nisam želio praviti scenu, bio je gost. Nisam želio da dobijem otkaz. Sve dok Anthony Rapp nije progovorio, nikad nikome nisam o tome govorio", rekao je Nixon.



U međuvremenu je američki režiser rekao da ga je Spacey zlostavljao kada je on bio 22-godišnji mladi član filmske ekipe. On danas ima 44 godine, a njegov identitet nije javno otkriven. Za BBC je rekao da ga je Spacey zlostavljao 1995. godine tokom snimanja filma "Albino Alligator".



Kate Edwards, koja radi kao profesorica u Londonu, tvrdi da je doživjela neugodnosti od Spaceyja kada je bila asistencija u produkciji predstave "Long Day's Journey Into Night" 1986. godine. Tada je imala 17. godina, a glumac je razgovarao s njom u liftu i pozvao je na zabavu u stan. Kada je stigla, u stanu nikog nije bilo. Rekla je da je dobrovoljno poljubila Spaceyja, ali se osjećala nelagodno kada je vidjela da niko ne dolazi.



"Rekla sam mu da želim kući kako bih se presvukla, osjećala sam pritisak, a onda su njegove namjere postale jasne. Želio je seks. Nakon toga je postao hladan i rekao mi da sama izađem napolje", izjavila je Edwards.



Nakon toga joj se više nije obraćao, a ona je postala depresivna, zbog čega više nije mogla raditi pomenuti posao.