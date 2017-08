Na dodjeli MTV nagrada Pink posvetila govor svojoj kćerki: Mi, žene, uzmemo kamen i napravimo biser

Američka muzička zvijezda Pink dobila je sinoć MTV nagradu za životno djelo i tom prilikom održala osjećajan govor posvećen šestogodišnjoj kćerki Willow koja je bila u publici.

Foto: EPA

Little meatball watching his mama ❤️😍❤️ #vmas A post shared by P!NK (@pink) on Aug 27, 2017 at 5:44pm PDT

"Willow mi je jednom prilikom rekla da je ružna i da izgleda kao dječak s dugom kosom. Pitala sam je: 'Šta misliš kako ja izgledam?'. Ljudi me ismijavaju, kažu da izgledam poput muškarca, da sam muškobanjasta i previše otvorena. Ali mi se ne mijenjamo, mi uzmemo kamen i napravimo biser. Pomažemo drugim ljudima da se promijene kako bi vidjeli sve vrste ljepote", rekla je Pink u veoma emotivnom govoru.Željela je inspirisati svoju kćerku i pomoći joj da postane samopouzdanija i da bude ponosna na svoju ljepotu."Draga moja djevojčice, ti si lijepa i volim te", poručila je na kraju govora.Pink je, prije govora, opjevala nekoliko svojih hitova i novi singl "What About Us", a Willow je za to vrijeme pjevala u publici.Na jučerašnjoj dodjeli nagrada nije bio njen sedmomjesečni sin Jameson. Pink je na Instagramu objavila njegovu fotografiju uz opis: "Mala kuglica gleda svoju majku".