Holivudska glumica Kate Winslet, koja trenutno promovira film "The Mountain Between Us", rekla je kako joj se Leonardo DiCaprio nikada nije sviđao.

"Sedam mjeseci smo intenzivno radili i tada smo oboje bili veoma mladi. Na svu sreću, jedno drugom se nikada nismo sviđali na taj način. To je dobra stvar jer smo zbog toga uspjeli imati ovo što imamo, učili smo jedno od drugog, a učimo i danas", rekla je Kate.



Kate Winslet i Leonardo Di Caprio ostvarili su glavne uloge u filmu "Titanik", jednog od najlepših filmova ikada snimljenih. Ove godine navrašava se 20 godina od tog filma, a Kate kaže da ne može vjerovati da je prošlo toliko vremena.



"Divno je to što sada moja djeca i njihovi prijatelji kažu: 'Sviđa mi se dio u Titaniku gdje si uradila ovo...'. ili kada recituju dijelove iz filma koje sam zaboravila. Ja im kažem da tada nisu bili ni rođeni i u tim trenucima osjetim se staro. Tu su neke nove generacije djece koje uživaju i vole taj film. Titanic je poput Mary Poppins, bar ja na to tako gledam", rekla je.