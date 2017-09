Glumac Colin Firth prvo se protivio Brexitu, a sada je uzeo italijansko državljanstvo

Foto: EPA-EFE

Filmska zvijezda Colin Firth uzeo je italijansko državljanstvo zbog rezultata prošlogodišnjeg referenduma kada je Velika Britanija odlučila izaći iz Evropske unije, odnosno pokrenula proces Brexita.

Pedesetsedmogodišnji glumac koji je poznat po ulogama u filmovima "Kraljev govor", "Dnevnik Bridget Jones" i "Mamma Mia", u braku je s italijanskom režiserkom Livijom Giuggioli s kojom ima dva sina. Žive u Velikoj Britaniji, a u braku su od 1997. godine.



Vijest je potvrdio ministar unutrašnjih poslova. Za razliku od drugih EU zemalja, Italija dozvoljava dvojno državljanstvo, tako da je Firth zadržao britanski pasoš.



"Moja supruga i ja samo ekstremno ponosni na naše zemlje. Osjećamo kao da smo dali poklon jedno drugom. Naša djeca imaju dvojno državljanstvo od početak. Nikada nismo razmišljali o našim različitim pasošima, ali sada kada smo okruženi nesigurnošću, shvatili smo da je razumno da svi imamo iste. Uvijek sam bio ekstremni Britanac, to je moja zemlja i volim biti tu. Uprkos mojoj karijeri koja je me je odvela svugdje, odabrao sam da ostanem ovdje i ovdje plaćam porez. To se nije promijenilo. U brajku sam s Italijom i kao većina ljudi, strastveno sam zaljubljen u tu zemlju. Uživam sa svojim suprugom i djecom u dvojnom državljanstvu koje je velika privilegija", rekao je glumac u izjavi.



Francuska, Njemačka i Irska imaju povećan broj zahtjeva Britanaca za državljanstvom, koji su se odlučili na to nakon što je pokrenut proces Brexita.