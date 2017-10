Fergie nakon razvoda sa Joshom Duhamelom: Željela sam biti u braku zauvijek

Popularna pjevačica Fergie progovorila je otvoreno o razvodu sa Joshom Duhamelom u emisiji "The Wendy Williams Show". Fergie se jedva suzdržala da ne zaplače.

"To nije bio moj plan. Željela sam biti u braku zauvijek. Volim Josha. On je otac moje djece. Zauvijek imamo zajednički projekt i dajemo sve od sebe da uspije", kazala je Fergie suzdržavajući se da ne zaplače.



Par je potvrdio da se razvodi u zajedničkoj izjavi koju su objavili u septembru ove godine. Kazali su kako su se razišli početkom godine, ali da su dali svojoj porodici vremena da se prilagodi novoj situaciji daleko od očiju javnosti.



"Uvijek ćemo biti ujedinjeni u pružanju podrške jedno drugom i našoj porodici", stoji u izjavi.



Fergie i Josh su se zabavljali pet godina, a u braku su bili osam godina. Razlog razvoda nije poznat, ali prema navodima medija, njihov različit stil življenja doveo je do ovoga. Kako kažu prijatelji para, Fergie želi holivudski stil života, dok je Josh prizemljen i više okrenut porodici.