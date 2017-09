Nakon što je napustila grupu The Black Eyed, pjevačica Fergie predstavila je novi album "Double Dutchess" i nekoliko novih videospotova. Glavna zvijezda njenog posljednjeg spota za pjesmu "Enchante" je reality zvijezda i manekenka Kendall Jenner.

U ovom muzičkom spotu Kendall je sve vrijeme u prvom planu. Nju budi glas Fergienog četverogodišnjeg sina Axla Jacka, a nakon toga se Kendall sređuje. U spotu možete vidjeti nevjerovatne kreacije koje potpisuju Vivienne Westwood, Gucci, Prada i brojni drugi svjetski poznati dizajneri. Spot završava scenom s početka u kojoj je Kendall u krevetu.



Za stajling Kendall Jenner u ovom spotu bila je zadužena čuvena Carine Roitfeld koja je istovremeno i bila inspiracija za ovu pjesmu.



"Da, Carine me je inspirisala. Osjećala sam se kao najsretnija žena na svijetu. Dok sam radila na albumu u Parizu, Carine me naučila da kažem 'oui'. Nakon toga smo nastavile pričati o Brigitte Bardot i njenom pjevanju i sjećam se te rečenice 'Enchanté, comment allez-vous?' jer sam to pisala i ona mi je rekla da 'to miriše na novi hit'", rekla je Fergie za Harper's Bazaar.