Ekstravagantni način života Johnnyja Deppa mjesečno košta dva miliona dolara

Nakon što je Johnny Depp pokrenuo sudsku tužbu protiv svojih bivših poslovnih menadžera, oni su u javnost plasirali informacije da glumac živi neobičan stil života koji košta dva miliona dolara mjesečno.

U izvještaju Deppovih bivših mednažera navedeno je da na opremanje i održavanje rezidencija širom svijeta troši 75 miliona dolara mjesečno. Depp ima dvorac u Francuskoj, nekoliko otoka na Bahamima, niz kuća u Hollywoodu i potkrovlja u centru Los Angelesa. Također ima farmu konja u Ketuckyju.



U periodu od 2007. do 2008. godine kupio je pet penthousea u Los Angelesu, a do sada je prodao dva od pet.



Depp u svom vlasništvu ima 45 automobila na koje mjesečno troši milione, dok na jahte troši 18 miliona. Slavni glumac također posjeduje 70 kolekcionarskih gitara, a na vina iz svih dijelova svijeta mjesečno troši 30.000 dolara.



Također posjeduje mnogobrojne skupocjene komade nakita koje često nosi. Prema izvještajima, jednom je ušao u prodavnicu nakita i izašao dijamantnom manžetnom koja vrijedi 400.000 dolara.



Milione je potrošio na rijetke i skupe holivudske zbirke. Između ostalog posjeduje i haljinu Marilyn Monroe koju je kupio 1999. godine na aukciji kuće Christie's. Navodno ima toliko predmeta da mu je za njih potrebno 12 skladišnih prostora.



Posjeduje i zavidnu umjetničku zbirku sastavljenu od preko 200 kolekcionarskih djela poznatih umjetnika poput Andyja Warhola i Jean-Michela Basquiata.



Depp zapošljava 40 osoba širom svijeta, a na njih mjesečno troši 300 hiljada dolara. Prema riječima njegovih menadžera, do sada je potrošio oko 10 miliona dolara "podržavajući svoje prijatelje, porodicu i određene zaposlenike". To uključuje troškove života za njegove sestre i pokojnu majku kojoj je kupio multimilionski dom u Hollywoodu.



Također je finansirao izdavačku kuću koju vodi njegov prijatelj iz djetinjstva. Ipak, njegov najluđi trošak je pet miliona dolara koje je dao kako bi iz posebno napravljenog topa ispalio pepeo pisca Huntera Thompson po Aspenu u Coloradu.



Navodno na Visa kartici još uvijek ima 55.000 dolara.