U vrijeme dok u Kambodži promoviše svoj novi film "First They Killed My Father" holivudska glumica Angelina Jolie snimljena je kako sa djecom u toj zemlji kuha i jede pauke i škorpije.

U vrijeme dok u Kambodži promoviše svoj novi film "First They Killed My Father" holivudska glumica Angelina Jolie snimljena je kako sa djecom u toj zemlji kuha i jede pauke i škorpije.

Glumica i humanitarka je u novom videu na BBC-u kuhala sa svojom djecom Maddoxom, Paxom, Zaharom, Shiloh, Knoxom i Vivienne pokazujući im kako da pripremaju ovaj nesvakidašnji obrok i kako da tarantuli uklone očnjake prije prženja u tavi.



"Vidite ovaj tvrđi dio u kojem imate zube? Izvadite očnjake", savjetuje Angelina u videu. "Mislim da su bube oduvijek bile dio prehrane, naravno mislim u ratnim vremenima. Ljudi koji su gladovali mogli su preživjeti na ovakvim stvarima. I uspijevali su".



Četrdesetjednogodišnja zvijezda je otkrila da je bube prvi put probala upravo na putovanju u Kambodžu, gdje je 2002. usvojila svog najstarijeg sina kada je imao tek sedam mjeseci.



"Počnete sa cvrčcima. Cvrčci i pivo. A onda nekako pređete na tarantule", rekla je Jolie.



Nakon što je grupa završila sa pripremom i dinstanjem buba, Jolie ih je iz tave izvadila na tanjire i pitala Shiloh: "Želiš li podijeliti pauka?" Nakon toga nastavile su sa probanjem tarantule i potom škorpiona.



"Ima okus kao suhi čips. Kao bezukusni čips", prokomentarisao je Knox.