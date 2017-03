Pripremljen bogat program za ovogodišnji Sarajevo Irish Festival

Legenda kaže kako drugi put nikada nije kao prvi, bez obzira o čemu se radilo, da li o drugom albumu omiljenog benda ili drugoj krigli Guinnessa. To svakako nije slučaj sa 2. Sarajevo Irish Festivalom, koji će se održati od 16. do 18 marta.

Ove godine na festivalu će biti gotovo cijela irsko-bosanska zajednica, kao i kolege Kelti, koji rade na još jednom dugom vikendu kulture sa još više gostiju, više prijatelja festivala i na više lokacija.Festival će početi prikazivanjem nagrađivanog dokumentarca "Kraljica Irske" ("The Queen of Ireland"), koji predstavlja nevjerovatnu ličnu priču Roryja O'Neila, poznatijeg kao Panti Bliss, ali i Irsku kao sve tolerantniju sredinu."Zadovoljstvo nam je poželjeti dobrodošlicu u Sarajevo režiseru Conoru Horganu i producenticama Katie Holly i Ailish Bracken, koji će nam održati i radionicu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu", kažu organizatori festivala.Sve će biti propraćeno gala događajem na Dan Sv. Patrika, čiji je domaćin irski ambasador Sean O'Regan, u Historijskom muzeju, koji će biti "ozelenjen" u čast Dana državnosti Irske.U sklopu događaja održat će se i regionalna premijera multimedijalnog performansa "Sklonište" hvaljene kompozitorke i režiserke Ailis Ni Riain, uz izvedbu harmonikaša Dermot Dunne, koji je upravo završio turneju u Velikoj Britaniji, gdje je nastupio pred punim auditorijem. Prikladno, ovaj audio vizuelni performans je inspirisan izložbom fotografija Jima Marshalla, još jednog sarajevskog, domaćeg Kelta, koja je dio stalne zbirke Muzeja Revolucije.Festival će se završiti u kinu Meeting Point prikazivanjem istinite priče, koja bi mogla biti bliska ljudima u BiH, a govori o irskim mirovnim snagama koji je UN ostavio na milost i nemilost tokom opsade u Jadotvilleu. Predvođen komandantom Quinlanom, irski bataljon se hrabro borio protiv plaćenika i lokalnih gospodara rata u Katangi, odmetnutoj regiji novog, nezavisnog Konga 1961. godine."Velika nam je čast i zadovoljstvo da će sa nama biti sin komandanta Quinlana, Leo, koji će održati prezentaciju o opsadi i patnjama sa kojima se njegov otac suočio u Jadotvilleu. Također, izuzetno nam je drago što će nam se pridružiti i njegov unuk Conor, koji je dio glumačke postave filma "Opsada Jadotvillea" ("The Siege of Jadotville") te tajne projekcije. Možda ćemo uspjeti vidjeti i djelić ragbi utakmice, s obzirom da je utakmica između Irske i Engleske u okviru turnira "6 nacija" tog popodneva", ističu organizatori.Irski festival ne bi bio potpun bez irske hrane. Zato će na festivalu biti i "Okusi Irske", uz široki spektar irskih specijaliteta koje je pripremila irska državna agencija za prehranu Bord Bia. Drugi Sarajevo Irish Festival je organiziran zahvaljujući dobrovoljnim radom Fergal Joyce, Niamh Mercer, Nerme Sofić, Sarah Aherne i Amele O'Rielly, te sponzorstvom Culture Ireland, Ambasade Irske, Hotela Central, Comtradea, Jamesona, Guinnessa i mnogih drugih.