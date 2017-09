Najpoznatiji italijanski kantautor Vinicio Capossela donio je dašak svoje zemlje u Mostar kroz koncert u okviru bosanskohercegovačke turneje Dva svijeta, koja otvara Sezonu italijanske kulture u našoj zemlji.

Najpoznatiji italijanski kantautor Vinicio Capossela donio je dašak svoje zemlje u Mostar kroz koncert u okviru bosanskohercegovačke turneje Dva svijeta, koja otvara Sezonu italijanske kulture u našoj zemlji.

"Ovo moje putovanje u vašu zemlju je jedan stari san, dvadesetogodišnji. Tačno prije dvadeset godina krenuo sam na moje prvo putovanje u Bosnu i Hercegovinu. Ranu, koja se otvorila u mom srcu, pokušao sam zaliječiti pišući. To putovanje me obilježilo zauvijek, sa distance od dvadeset godina svirati u Bosni i Hercegovini ima jedno potpuno drugačije značenje, ali koje ne može zaboraviti na historiju", kazivao je danas u najavio ovog koncerta popularni italijanski izvođač.Historija ovog područja je međutim mnogo starija, kazao je Capossela još, to je ona historija kojom je i njegova muzika prožeta."Sviramo muziku koja je sačinjena od mnogo stvari, tu je eho talijanske opere, swinga, mitološkog rocka, ruralnog folklora, mediteranskog dionizojskog krivotvorenja, ali i malo našeg turbofolka", rekao je.Prije samog nastupa par riječi o Viniciji Caposseli kazao je italijanski ambasador u našoj zemlji Nicola Minasi."U sklopu turneje, Capossela je već posjetio Sarajevo i Banja Luku, a večeras je koncert u Mostaru, što nam je velika čast. Drago nam je da se radi o umjetniku koji ima veliku strast prema Balkanu. Vidjet ćete da će vam njegova muzika zvučati poznato, publika će prepoznati muziku koja je svojstvena ovim prostorima", rekao je italijanski ambasador Minasi.