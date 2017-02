Turneja po Srbiji: Amira Medunjanin nastavlja promociju albuma "Damar"

Poznata interpretatorka sevdalinki i tradicionalnih pjesama Amira Medunjanin, nakon nedavno ispunjenog beogradskog Sava centra, nastavlja promociju novog albuma "Damar" turnejom koja će tokom marta obuhvatiti Novi Sad, Kragujevac, Niš, Zrenjanin...

Amira Medunjanin (Foto: Edvin Kalić)

Poznata interpretatorka sevdalinki i tradicionalnih pjesama Amira Medunjanin, nakon nedavno ispunjenog beogradskog Sava centra, nastavlja promociju novog albuma "Damar" turnejom koja će tokom marta obuhvatiti Novi Sad, Kragujevac, Niš, Zrenjanin...

Amira 4. marta nastupa u Kulturnom centru Zrenjanin, 5. marta u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, 15. marta u Domu kulture Čačak, 16. marta u Domu sindikata u Kragujevcu, 26. marta u Kulturnom centru Pančevo, 27. marta u Narodno pozorištu u Užicu, 30. marta u Domu vojske u Nišu i 31. marta u Kulturnom centru Smederevo.



"Istinska emocija će uvijek dotaći ljude ako slušaju pjesmu otvorenog srca. Tako prava muzika svugdje stiže do svojih ljudi. Ako tada krene i koja suza, to je normalno. Ljudi smo od krvi i mesa, nismo od kamena. Bitno je da vjerujemo riječima i osjećaju koji se kroz pjesmu priča. Vidimo se u martu", poručuje Amira.



Na novom albumu "Damar" (2016), koji je na CD-u u Srbiji objavila promoterska kuća Long Play, Amira je snimila "Kad ja pođoh na Bentbašu", "Šta ćemo ljubav kriti", "Vjetar ružu poljujkuje" i druge sevdalinke i tradicionalne pjesme sa naših prostora, dajući im novim aranžmanima nove obrise i boje.



Prvi put u karijeri snimila je dvije nove, autorske kompozicije: "Pjevat ćemo šta nam srce zna" napisao je sarajevski sevdalija Damir Imamović, a druga je naslovna “"Damar" na muziku gitariste Boška Jovića i stihove Marije Karaule Krznarić.



"Damar ima više značenja. Između ostalog to je žila kucavica, bilo, životna energija... Mene ove pjesme čine živom. Nije mogla biti bolja riječ za sve što radim", objašnjava Amira.



Na predstojećoj turneji po Kanadi i SAD Amira će nastupiti 8. februara u Otavi, 10. i 11. februara u Torontu, 12. februara u Windsoru i 17. februara u Washingtonu.



"Amira Medunjanin je najbolji predstavnik sevdaha, melanholične i emotivne narodne muzike Bosne. Sjajna je ne samo zbog svog čistog i bolnog glasa, već i zbog načina na koji drži ravnotežu između poštovanja prema starinskoj izvedbi i eksperimenta", opisao je kritičar Robin Denselow divu anđeoskog glasa.



David Honigmann iz Financial Timesa rekao je kako njen album "Damar" najviše ispunjava.



"Skoro predsjedničku auru ima bosanskohercegovačka pjevačica i humanitarka na crno-bijeloj fotografiji koja krasi omot njenog šestog albuma. Teško da je i sadržaj (albuma) mogao biti manje samouvjerena i suptilno moćna", opisao je Amiru Howard Male iz Songlinesa.