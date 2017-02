Tuborg vas vodi na nastup londonskog DJ-a Marka Knighta

Mark Knight, cijenjeni londonski house producent i jedan od najpoznatijih DJ-eva koji je sarađivao s mnogim slavnim imenima pop, rock i elektronske muzike, osnivač uglednog labela Toolroom Recorda, dolazi u Sarajevo.

U petak, 3. marta svirat će u Domu mladih Skenderija, gdje će publika, između ostalog, imati priliku čuti kako zvuče njegovi remixi Florence & The Machine’s "You’ve Got The Love" i singl "Your Love", posljednji veliki uspjesi kojima osvaja top ljestvice.U karijeri koja se proteže gotovo cijelo desetljeće, Mark nije napustio stranice DJ Mag Top 100 DJ-a radeći sa imenima kao Carl Cox, Jeff Mils i Eric Prydz.Kao producent Mark je izgradio reputaciju sa izvarendnim hitovima kao što su Man With The Red Face (feat. Funkagenda), Downpipe (feat. Underworld), Beautiful World (feat. Tiesto) i Nothing Matters (feat. Skin).Za nastup jednog od najpoznatijih DJ-eva na svijetu očekuje se veliko interesovanje, a do željenih karata publika može doći već sada zahvaljujući Tuborgu, koji vam poklanja 10 ulaznica za ovaj spektakularan muzički događaj.Deset najbržih fanova, koji svoje ime, prezime i broj telefona dostave na email adresu [email protected] sa napomenom "Mark Knight", Tuborg vodi na nezaboravni nastup Marka Knighta, koji će se desiti 3. marta u Domu mladih.