Pop pjevačica Tijana Dapčević je pred Međunarodni dan žena imala premijeru novog singla "Reset" kojim ženema poručuje da se "resetuju". Upravo nova pjesma bila je povod razgovora s Tijanom koja je za Klix.ba govorila o "resetovanju", muzici, svojim planovima, ali i svojim počecima.

Pop pjevačica Tijana Dapčević je pred Međunarodni dan žena imala premijeru novog singla "Reset" kojim ženema poručuje da se "resetuju". Upravo nova pjesma bila je povod razgovora s Tijanom koja je za Klix.ba govorila o "resetovanju", muzici, svojim planovima, ali i svojim počecima.

Sreću čine male, svakodnevne stvari

Prave vrijednosti danas su zanemarene

"Nova pjesma zaista govori o resetovanju. O trenutku u kojem shvatimo da sve što nas je do tog trenutka mučilo treba prestati pa čak i kada je riječ o ljubavi, kao što je to slučaj s pjesmom. Ne treba niko da nam bude navika, emocije moraju postojati, ljubav mora postojati uvijek. Onda kada nema više emocije treba da se desi reset na duši i da se krene ispočetka", rekla je Tijana.S obzirom na to da pjesma nikoga ne ostavlja ravnodušnim, sigurna je da će naći svoj put do publike. Također, na radost svih fanova, priznaje da je novi singl najava novih stvari."Muzika je uvijek bila i bit će moj primarni poziv, jer ja bez nje ne mogu da dišem", rekla je Tijana koja potječe iz muzičke porodice.Majka joj je prvakinja Makedonske opere, a otac je radio kao profesor na Muzičkoj akademiji u Skoplju, što je mnogo utjecalo na nju te je, kaže, bio logičan slijed okolnosti da se počne baviti muzikom."Muziku sam slušala još u maminom stomaku. Odrasla sam uz pozorište i muziku tako da sada, iz ove perspektive, ne mogu ni da zamislim da odrastanje može izgledati drugačije, odnosno bez muzike. Navikla sam da se budim i liježem uz muziku i kad ne bi bilo muzike ne bi bilo ni mene", bila je iskrena.Ipak, zanimljivo je da je Tijana, sve dok nije počela da se bavi muzikom, mislila kako ne zna pjevati."Ustvari, nisam znala da umijem pjevati jer nisam nikad ni pokušala. Počinjala sam da radim na jednoj makedonskoj radio stanici i trebalo je snimiti džinglove za najave. Nije imao ko pa su rekli meni da probam otpjevati i ostalo je sve historija", prisjetila se Tijana trenutka u kojem je shvatila da zna pjevati.Uvijek vedru, nasmijanu i dobro raspoloženu Makedonku često opisuju kao "pozitivno ludu" osobu. Tijana, uz smijeh, kaže da je iskrena i neposredna osoba te da vjerovatno zbog toga ljudi imaju takav dojam."Mnogo volim ljude i živim od energije koju uzimam od njih i isto tako je i vraćam. Sve je stvar toga kako se postaviš, dovoljno je problema oko nas da bismo se još nervirali i dok pijemo kafu u gradu. Vaspitana sam tako da uvijek budem uljudna, otvorena, iskrena i da budem tu za druge kada im je to potrebno pa se tako i ponašam", rekla je Tijana koju sretnom čini prvenstveno porodica, a onda prijatelji i svi ljudi iz bliskog joj okruženja."Život me čini sretnom, uvijek. Trudim se da sam uvijek okružena ljudima koji mi prijaju i u čijem društvu mi je lijepo. Volim svoj posao, uživam u tome što radim, a kad ne radim vrijeme provodim s onima koji me ispunjavaju. Nema tu neke filozofije, samo je važno da se potrudimo da sve stresove svedemo na minimum, kad već ne možemo da ih se riješimo u potpunosti", poručila je.Prošle godine u ovo doba regionalni mediji su konstantno pisali o njenom privatnom životu. Bez potrebe da išta od toga objašnjava Tijana se mudro branila šutnjom posvećena, kao i uvijek, svojoj porodici."Vjerovatno sam dosadna medijima po tom pitanju. Milan i ja živimo svoj život, volimo se i poštujemo međusobno, tako da nikada nije bilo prostora ni za kakve priče. Svakoga dana nakon 17 sati gasim telefon, tu sam samo za porodicu i prijatelje, posao ne postoji. Bavim se sobom i svojom avlijom, a ne tuđom", rekla je Tijana.Privatno je, kaže, ista ona koju vidite na televiziji, jer ne postoje dvije Tijane."Kao i svi, imam i ja trenutke kada nisam raspoložena, ali se trudim da to ne prenosim na druge, nego radim ono što me opušta i od čega mi bude bolje, a to je uvijek vrijeme koje provodim sa sinom i mužem. Odemo negdje u prirodu ili jednostavno ostanemo kod kuće i uživamo", otkrila je.Osim na muzičkoj sceni Tijana je aktivna i u pozorištu, ali i televizijskoj glumi. Otkrila je da ubrzo počinje snimanje druge sezone sitkoma "Prespav" koji je doživio izuzetnu gledanost u Makedoniji.Osnovala je i školu pjevanja za djecu od pet do dvanaest godina jer je, ističe, u tom uzrastu najvažnije da se djeca upoznaju s muzikom na pravi način, da naviknu na nju, da vide šta sve muzika može."Postoji mnogo načina da se uživa uz muziku, a naš zadatak u školi je da im to sve pokažemo i prikažemo kroz igru, na njima zanimljiv način. Najvažnije je da im bude lijepo, da muziku povezuju s uživanjem i s nečim što im pomaže da svijet bude ljepši. Djeca su, zapravo, muzika, divno je raditi s njima", rekla je Tijana.Veliki je protivnik standardnih reality programa, ali otkriva kako ima mnogo talentovane djece koja imaju šta pokazati, ali nemaju gdje, jer nema programa u kojima se prikazuju prave vrijednosti, te da zbog toga učestvuje u pripremi jednog programa u kojem će djeca moći da pokažu i druge talente, osim muzičkih.Kada je riječ o pravim vrijednostima, Tijana ističe da ih fali i na muzičkoj sceni na kojoj se svi bore samo za preglede i lajkove."Muzika je odavno prestala da se sluša, sada se samo gleda. Izgleda mi kao da se sve svelo na kvantitet, a ne na kvalitet" zaključila je Tijana i za kraj razgovora poželjela svima reset kojim će se riješiti negativne energije.