Jedna od najpoznatijih i najbogatijih američkih pjevačica, Taylor Swift, objavila je videospot za njenu pjesmu "Look What You Made Me Do" s novog albuma "Reputation" koji će objaviti u novembru.

Muziku, tekst i aranžman za pjesmu "Look What You Made Me Do", Taylor je radila u saradnji s koproducentom Jackom Antonoffom. On je također radio nekoliko pjesama i na njenom prošlom albumu "1989".



Već na početku novog videospota, Taylor je iznenadila fanove svojim novim mračnim izdanjem. Naime, pjevačica na početku spota izlazi iz groblja kao kostur. Zatim se u narednim scenama pojavljuje u kadi punoj dijamanata i nakita. Kroz čitav spot, Taylor je u mračnijem izdanju, za razliku od njenih dosadašnjih videospotova za pjesme "Shake It Off" ili "Blank Space".



Kako bi i sama naglasila kako se promijenila, Taylor na kraju pjesme kroz telefonsku slušalicu pjeva: "Stara Taylor se trenutno ne može javiti jer je mrtva".



"Look What You Made Me Do" je prva pjesma s njenog novog albuma koju je pjevačica objavila. Album "Reputation" će zvanično biti objavljen 10. novembra, a već je dostupan za narudžbe. Swift iza sebe ima još i albume "1989" iz 2014. godine, "Red" iz 2012. godine, "Speak Now" iz 2010. godine, "Fearless" iz 2008. te "Taylor Swift" iz 2006. godine.