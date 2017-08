Ukoliko su vam noge otkazale poslušnost, za to su zaslužni Sister soul and Blaxperts, koji su sinoć nastupili na For the Hunters stage-u u okviru još jedne noći na Somersby Bridgeu.

Ukoliko su vam noge otkazale poslušnost, za to su zaslužni Sister soul and Blaxperts, koji su sinoć nastupili na For the Hunters stage-u u okviru još jedne noći na Somersby Bridgeu.

Bila je to noć rezervisana za poznate hitove od 50-ih do danas, u njihovom , posebnom plesnom stilu.



Svirali su obrade pjesama poznatih izvođača poput James Brown-a, Tine Turner, ZZ Top, Robert Palmer…



Publika je bila oduševljena odličnom svirkom i vokalom pjevačice Tiane Kruškić koja je 2013. godine sudjelovala u emisiji The Voice Of Germany gdje se plasirala u polufinale emisije.



Četvrta noć rezervisana je za bihaćki cover bend, The Babe Barbarella koji obećava dobru svirku uz širok repertoar domaćih i stranih funk hitova .