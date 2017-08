Noć sa srijede na četvrtak na Somersby Bridgeu bila je posvećena svim žanrovima - funk, house, hip - hop, reggae, swing electro, dub, a sve to sa pjevanjem u višeglasju momaka koji čine sastav Gitarinet Groove System.

Noć sa srijede na četvrtak na Somersby Bridgeu bila je posvećena svim žanrovima - funk, house, hip - hop, reggae, swing electro, dub, a sve to sa pjevanjem u višeglasju momaka koji čine sastav Gitarinet Groove System.

Za njih kažu da svojom energijom i načinom izvođenja su bend koji se ne sluša, već doživljava. I zaista je tako.



Skup muzičara koji su napravili dobru atmosferu, od Nikole na klarinetu, Mirka na gitari i beatboxingu do basa koji vas tjera da ne mirujete te perkusija koje su dodale posebnu magiju njihovom nastupu.



Inače ova funky ekipa prošle godine je proglašena najboljim orkestrom Srbije u istoimenom takmičenju na RTS-u. Potpuno zasluženo. Takođe sinoć su svi posjetioci imali priliku da se upoznaju sa parfemskim brendovima Boss i Paco Rabanne.



Na For the hunter stagu večeras naše gore list, hip hoperica zaraznih rima Sassja.