Od 11. do 18. augusta Eiffelov most na Skenderiji doživio je potpunu transformaciju i postao mjesto najbolje gradske zabave. Postao je Somersby Bridge!

Od 11. do 18. augusta Eiffelov most na Skenderiji doživio je potpunu transformaciju i postao mjesto najbolje gradske zabave. Postao je Somersby Bridge!

A u okviru svog četvrtog izdanja, kao i proteklih godina, posjetiteljima je ponudio nezaobravan provod. Na For the Hunters stage-u nastupili su najpopularniji bendovi iz BiH, regije i Velike Britanije.



"Već četvrtu godinu kompanija Carlsberg BH uspješno je ispunila zadatak da Somersby Bridge učini nezaboravnim mjestom u gradu koje privlači brojne posjetitelje magijom kvalitetne zabave uz mogućnost uživanja u raznovrsnim Carlsberg okusima", izjavio je Amir Tobudić, direktor Carlsberga BH.



Čast da otvori ovogodišnje izdanje "mosta za sjajnu zabavu" pripala je cover bendu Perpetuum Mobile. Narendnih sedam dana u centru grada nastavljeno je uživanje u opuštenoj atmosferi, dobroj muzici i zabavi. Tako je do kraja Sarajevo Film Festivala na Somersby Bridge-u održano ukupno osam koncerata, a sve svirke počinjale su u ponoć i trajale do ranih jutarnjih sati. Prisutni su partijali uz hip hop trio Frenkie Kontra&Indigo, Sassju, Sister Soul & The Blaxperts, Stereo MC's, bend Gitarinet Groove Sistem, sastav The Babe Barbarella, i na spektakularnom zatvaranju uz Magnifica.



Somersby Bridge je ovoga ljeta bio definitivno mjesto gdje su se mogla susresti poznata lica i mediji, uživati u pivskim brendovima kompanije Carlsberg, uključujući svakako i tri neodoljiva cider okusa: Somersby borovnica, jabuka i kruška ali i koktelima "miksanim" sa ciderom br. 1 u BiH.