Nakon više od dva desetljeća impresivne karijere Danijela Martinović okrenula se novom zvuku, kojeg prati i potpuno novi imidž. Novi singl "Telefon", autora Dragana Brajovića Braje, predstavlja zasigurno jednu od najljepših Danijelinih balada do sada, za što je zaslužna njezina dugogodišnja prijateljica i kolegica Severina.

"Zajedno smo išle u srednju školu i sada sam toliko sretna što sarađujemo, jer nas godinama vežu te čvrste niti odrastanja i perioda kada stječemo prave prijatelje.Bila mi je čast sudjelovati kao producent i tražiti za Danijelu pjesme koje će je opet prikazati u najljepšem svjetlu, ali i onako kako ju publika nije navikla viđati do sada. Predivno otpjevano, emotivno i kako samo ona zna... Ponosna sam na nju", izjavila je Severina.''Iznimno sam sretna i predivan je osjećaj što sam prvenstveno otpjevala pjesmu koja me zaokupila na prvu, što sam obnovila saradnju sa mojim dugogodišnjim menadžerom Edvinom Softićem, što mi je Severina producent pjesme i nadolazećeg albuma, što je upravo ona u meni otkrila i izvukla toliko toga i postavila mi toliko velike ciljeve i vjerovala da ja do tamo mogu", rekla je Danijela.Ovu prekrasnu baladu prati i snažan videospot, prepun kadrova posve novog i drugačijeg Danijelinog izdanja, koji je djelo uspješnog mladog reditelja Darija Radusina.