Sarajevska pivara d.d. organizirala je Sarajevsko party povodom potpisivanja ugovora o sponzorstvu između Pivare i benda Letu Štuke, kojim je ova kompanija postala generalni sponzor njihovih novih materijala, a brand Sarajevsko oficijelno pivo ovog kultnog bh. benda.

"Nama je zaista drago da su i Letu Štuke jedan od 230 projekata koje smo podržali ove godine. Sarajevo je tokom trajanja SFF-a centar kulturnih događaja i mi, kao ekskluzivni sponzor Festivala, želimo da se svi ljubitelji Sarajevskog i odlično zabave. Smatramo da je bitno da što više građana Sarajeva i njihovih gostiju osjeti dio festivalskog atmosfere i nakon filmskih projekcija", rekla je PR direktorica Sarajevske pivare d.d. Melisa Sefer-Liçin.



Bend Letu Štuke održat će dugo očekivani koncert na Sarajevsko After Film-u, čiji je pokrovitelj Pivara.



"Drago nam je zbog saradnje sa Sarajevskom pivarom i zbog mogućnosti da zajednički organizujemo nas povratnički koncert. To je još jedna potvrda da je i u ovakvim vremenima moguća sprega privrede i kulture. Nadam se da će se svi dobro zabaviti. Hvala još jednom susretljivoj ekipi iz Pivare i mojim dugogodišnjim komšijama", izjavio je frontmen benda Letu Štuke Dino Šaran.



Program Sarajevsko After Film, bit će održan od 11. do 17. augusta u Domu mladih u Skenderiji, a nastupit će 16 izvođača.



Na Sarajevsko After Filmu nastupit će i Mostar Sevdah Reunion, Zoster, Elemental, Bad Copy i Skroz, a planirani su i nastupi DJ-eva. Sarajevsko na ovim koncertima časti sve svoje ljubitelje, pa će cijena točenog piva 0,33 l biti 2 KM, a tokom SFF-a pozivnice za koncerte će hostese Sarajevskog dijeliti u ugostiteljskim objektima. Sarajevska pivara, kao ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala, povodom ovogodišnjeg Festivala, proizvela je i ograničenu seriju filmske limenke Sarajevsko Premium.