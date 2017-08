Sarajevsko, ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala, pokrovitelj je serije koncerata Sarajevsko After Film koji će od 11. do 17. augusta biti održani u sarajevskom Domu mladih.

Otvorenje Festivala, u petak, 11. augusta, rezervisano je za electro party pod nazivom Opening Submarine Night-Martin Kremser (AU)/Hibrid/Sijah & Kolenda. Martin Kremser je karijeru počeo 2003. godine, a ovaj austrijski muzičar poznat je po svojim energičnim nastupima i odličnom deephouse setu.Uz Martina Kremsera, za izvrsnu atmosferu pobrinut će se i domaći muzičari Hibrid te Sijah & Kolenda.Dugo očekivani koncert kultnog benda Letu Štuke bit će održan u sklopu Sarajevsko after film-a, u subotu 12. augusta. Na sceni su od 2004. godine, kada snimaju demo za petnaestak pjesama čiji je autor frontmen benda Dino Šaran. Njihova prva snimljena pjesma je "Sunce" sa gostima Darkom Rundekom i Cargo Orkestrom. Prvi album izdaju pod imenom "Letu štuke" u novembru 2005. godine.Bend Letu Štuke čine: Dino Šaran (vokal, gitara), Đani Pervan (bubnjar, producent), Emir Jugo (gitara), Bojan Ahac (klavijature) i Dejan Ostojić (bas gitara). Region su osvojili mnogobrojnim hitovima poput "Mjesto za dvoje", "Minimalizam", "Sunce", "Šutiš", "Sami", "Kao na zapad" i drugih. Nedavno su objavili "The best of", a ovaj koncert predstavlja i svojevrsnu najavu novog albuma ovoga benda.Koncert počinje u 22 sata, a za odličnu atmosferu pobrinut će se i predgrupa The Gift, koja izvodi hitove britanskog rock and roll-a.Na Sarajevsko After Film nastupit će i Mostar Sevdah Reunion, Zoster, Skroz, Elemental, Bad Copy i drugi. Sarajevsko na svim koncertima časti sve svoje ljubitelje, pa će cijena točenog piva 0,33 l biti 2 KM, a karte se mogu kupiti na web stranici i prodajnim mjestima kupikartu.ba.