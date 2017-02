Tri sata sinoćnjeg koncerta bilo je i više nego premalo da se napravi presjek iznimno bogate i uspješne muzičke karijere, uvijek romantičnog Sandija Cenova.

Zagrebačko gradsko kazalište Gavella bilo je pretijesno da primi sve Sandijeve obožavatelje, a sam koncert pod nazivom "Oči u oči" bio je rasprodan danima unaprijed.Koncert je Sandi otvorio svojim velikim hitom "Nebo", te je odmah iskreno priznao kako nije lako nastupati u svom gradu, na samo 200 metara od kuće. U nizanju najvećih uspješnica iz četvrt desetljeća duge karijere, Sandiju se priključila i publika u Gavelli, koja je od početka pa do kraja pjevala sa njim."Jedna divna večer, obilježena sa jako puno romantike i lijepih reakcija moje najdivnije publike, koja je do zadnjeg mjesta ispunila Gavellu i koja je pjesme, za koje nisam mislio da će pjevati, od riječi do riječi znala i pjevala sa mnom. Ovo je bilo prvih dvadeset pet godina, a sada idemo još jače dalje, jer učim na greškama iz mladosti, pa će drugih dvadeset pet, biti još boljih i kvalitetnijih", istaknuo je slavljenik.Poznat kao veliki romantičar i autor nekih od najljepših ljubavnih stihova, Sandi se sinoć nije libio našaliti na svoj račun i progovoriti o bivšim ljubavima kojima je svojevremeno posvetio neke od najpoznatijih pjesama "Branka" i "Žena budi mi ti". Upravo uz spomenutu numeru "Žena budi mi ti" na koncertu se dogodila i jedna prosidba.