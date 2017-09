Dvojica izvrsnih gitarista Julian Lage i Gyan Riley vraćaju se u novembru u Sarajevo, kako bi nakon sjajnog prošlogodišnjeg nastupa u okviru sarajevskog maratona Bagatela Johna Zorna, još jednom očarali publiku Jazz Festa Sarajevo.

Lage i Riley će na sarajevskom koncertu izvesti repertoar sa albuma Midsummer Moons objavljenog ove godine za izdavačku kuću Tzadik, repertoar kompozicija Johna Zorna koje evociraju magiju Mjeseca kao vječite fascinacije i simbola ljubavi, požude, snova.Ovaj duet čine iskusni muzičari nove generacije – Julian Lage čiji je debitantski album Sounding Point nominiran za Grammy u kategoriji najboljeg savremenog jazz albuma 2010. godine i Gyan Riley kojeg je The New Yorker nazvao "muzičkom mašinom" dok se izvedba ovog dvojca opisuje superlativima.Emotivna interpretacija koju donose Lage i Riley imala je svoju evropsku premijeru na koncertu u pariškom Louvreu početkom aprila, a sarajevski koncert bit će jedinstvena prilika za publiku Jazz Festa da ponovo uživa u nastupu vrhunskih umjetnika koji predvode novu generaciju sjajnih gitarista na muzičkoj sceni danas a koji će na pozornici Jazz Festa Sarajevo 2. novembra dočarati romantične prizore ljetnih večeri inspirisanih šekspirijanskom ikonografijom.Ulaznice za koncert dueta Lage/Riley važe i za koncert violončeliste Erika Friedlendera, a oba koncerta bit će održana u okviru programa Musick and Magick John Zorn in Sarajevo 2017. Ulaznice se do 15. septembra mogu kupiti ili rezervirati po povoljnim friendly cijenama na www.jazzfest.ba.