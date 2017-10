Ruske kaznionice nisu utjecale na buntovništvo Marije Alekhine iz grupe Pussy Riot

Maria Alekhina (Foto: AFP)

Maria Alekhina iz grupe Pussy Riot ima spreman odgovor na pitanja o tome kako je živjeti u Putinovoj Rusiji.

"To nije Putinova Rusija. To je moja Rusija!", uzvratila je Alekhina trijumfalno.



Dvadeset jedan mjesec u kaznenoj koloniji na Uralu nije utjecao na buntovni duh aktivistkinje Alekhine koja je 2012. bila osuđena za "huliganizam i vjersku mržnju" zbog nastupa u Crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi.



Ona i još dvije članice feminističkog punk benda su upriličile "antiPutinovu molitvu" ispred oltara i osudili bliske veze crkve s Kremljem.



Njena nova knjiga "Dani nemira" djelimično je napisana u zatvoru, a u njoj govori i o uslovima koje je preživjela u ruskim zatvorima, za koje tvrdi da se malo razlikuju od starih sovjetskih gulaga.



"Ako vam neko kaže da ljude tretiraju humano u ruskim zatvorima, naročito u zatvorima za žene, to je laž", rekla je Alekhina za AFP.