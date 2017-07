U prelijepom ambijentu Eko zone Zlača nadomak Banovića u nedjelju je počelo drugo izdanje Ljetne škole gitare PRST. Idejni tvorac ove škole je istaknuti bh. gitarista s adresom u Njemačkoj Sanel Redžić koji je na jednom mjestu okupio vrsne profesore, muzičke pedagoge i učenike.

