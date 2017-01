Koncert pjevača Miroslava Ilića koji je bio zakazan za 18. februar u Kulturno-sportskom centru (KSC) Skenderija, otkazuje se zbog snimka iz 2015. godine na kojem Ilić pjeva pjesmu o četničkom vojvodi Draži Mihailoviću.

Naime, na internetu se pojavio video na kojem Ilić na manifestaciji pod imenom "Kupusijada" u rodnom mjestu Mrčajevci, u Srbiji, pjeva nacionalističku pjesmu "Morem plovi jedna mala barka", a koja veliča četničkog vojvodu Dražu Mihailovića.Kako je za Klix.ba kazao producent i organizator koncerta Faruk Drina koncert će biti otkazan, ali će konačna odluka biti poznata sutra nakon sastanka sa sponzorima i partnerima koncerta."Donio sam odluku da otkažem koncert. Zatečen sam i ne mogu vjerovati šta se desilo. Miroslava vrlo dobro poznajem i da mi je neko prije deset dana rekao da on pjeva četničke pjesme - ne bih mu vjerovao. Čak sam i nekoliko puta rekao 'kamo sreće da su svi Srbijanci kao što je Miroslav Ilić' i sad odjednom ovako nešto. Kada je u Banjoj Luci pjevao za srpsku Novu godinu, iz restorana me je ispratio pjesmom 'Put putuje Latif-aga'. Kada smo dogovarali koncert, on je tražio Skenderiju i rekao mi je da ga lijepe uspomene vežu za tu dvoranu. Nisam ni mogao pomisliti da se nešto ovako može desiti. Poznavajući strukturu njegove publike, bilo je predviđeno četiri ili pet VIP loža i jedan potpuno novi stage. Željeli smo promovirati Skenderiju jer je to mjesto pomalo zaboravljeno, a sve je trebalo izgledati kao u Hollywoodu", kazao je Drina.Dodaje da su mu prijatelji rekli da video pogleda na internetu te da ranije nije znao za njega. Naglašava kako je cijela priča već odavno poprimila političku notu."Ovaj događaj je sada izašao iz domena kulture i muzike i već je ušao u političke vode. U ugovoru s Miroslav Ilićem, ali i sa svakim drugim pjevačem s kojim sarađujem, jasno stoji da on ne smije javno iskazivati svoje političke, religijske i slične stavove. Prema tom ugovoru mogu ga tužiti, ali neću, jer znam da nije takav. On bi otpjevao svaku pjesmu, bilo kome. Kada sam se čuo s njim rekao mi je: 'Faruk, dođi i mjesec dana živi u Mrčajevcima - i ti ćeš je otpjevati'. Bit će otkazan jedino ako mi neko ne naredi i kaže da se koncert mora održati", zaključio je Drina.Prema njegovim riječima, svi oni koji su kupili karte za koncert, na istom mjestu će moći dobiti novac nazad.