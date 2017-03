Hrvatska muzička zvijezda Nina Badrić objavila je novi singl "Vrati me" koji će se naći na novom studijskom albumu kojeg ova muzička diva najavljuje početkom ljeta.

Pjesmu "Vrati me", zarazanog refrena i predivnih stihova, autorski potpisuje Predrag Martinjak.



Iza Nine je više od dva desetljeća impresivne karijere, a upečatljiva je bila prošla godina u kojoj je Nina "pomela" top liste čitave regije sa pjesmom "Dani i godine" koju mnogi sada već smatraju vječitim evergrinom i najboljom pjesmom desetljeća.



Nina je osvojila nagradu Hrvatske diskografske udruge za izvođačicu godine, nagradu Narodnog radija za najemitiraniju prošlogodišnju pjesmu, a uz sve to videospot "Dani i godine" na YouTubeu je pregledan više od devet mliona puta u nepunih godinu dana.