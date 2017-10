Kuća slavnih Rock'n'Rolla objavila je nominacije za 2018. godinu, a kao i prethodnih, i ove godine velika muzička imena nalaze se na popisu onih kojima bi mogla pripasti čast ulaska u ovu instituciju u Clevelandu.

Kuća slavnih Rock'n'Rolla objavila je nominacije za 2018. godinu, a kao i prethodnih, i ove godine velika muzička imena nalaze se na popisu onih kojima bi mogla pripasti čast ulaska u ovu instituciju u Clevelandu.

Važno je napomenuti kako je uslov da bi pjevač ili grupa ušli u Kuću slavnih da je njihov prvi album star najmanje 25 godina.Ove godine na popisu se nalaze Radiohead, Rage Against The Machine, Bon Jovi, Depeche Mode, Judas Priest, Kate Bush, The Cars, Dire Straits, Eurythmics, J. Geils Band, LL Cool J, MC5, The Meters, The Moody Blues, Rufus i Chaka Khan, Nina Simone, Sister Rosetta Tharpe, Link Wray i The Zombies.Svi oni su imali veliki utjecaj na rock muziku širom svijeta, ali samo njih pet s najvećim brojem glasova će ući u Kuću slavnih.Mnogi pjevači i grupe su i ranije bili nominirani, dok su ove godine prvi put na popisu za nominacije Nina Simone, Kate Bush, Dire Straits, Eurythmics, Judas Priest, The Moody Blues, Radiohead, Rage Against The Machine i Sister Rosetta Tharpe.Glasanje za ulazak u Kuću slavnih će trajati do 5. decembra, a svečana ceremonija proglašenja najboljih će se održati 14. aprila iduće godine u koncertnoj dvorani Public Hall.Podsjećamo, prvi put je ceremonija ulaska u Kuću slavnih održana 1986. godine.