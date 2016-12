Miron Hauser, prvi hrvatski diplomirani jazz trombonist, kompozitor i dirigent boravi ovih dana u Sarajevu radi nastupa na velikom novogodišnjem koncertu Sarajevo Big Banda. U razgovoru za Klix.ba Hauser je govorio o jazz trombonu i današnjoj muzičkoj sceni.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Miron Hauser je prvobitno svirao violinu, ali mu se nije svidjela jer je, kako kaže, više volio igrati nogomet nego ići u muzičku školu. S trinaest godina počeo je svirati jazz trombon koji je kasnije diplomirao na Univerzitetu za muziku i dramske umjetnosti u Grazu, a onda i magistrirao na Konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu."Igrom slučaja sam dospio u Jazz orkestar hrvatske glazbene mladeži. Mnogo sam se zaljubio u tu muziku i stopama mnogih koji su studirali jazz odlučio sam otići na prijemni u Graz. Zanimanje za ovaj instrument nije veliko, naročito kod nas, pa sam igrom slučaja postao prvi hrvatski jazz trombonist", rekao je Hauser i dodao da je bio odabran jer se trombonist ne postaje, nego rađa.Miron potječe iz muzičke porodice što je mnogo utjecalo na njegov životni put."Moja majka je 30 godina u muzičkoj školi podučavala udaraljke, a tata je iz hobija svirao gitaru i pjevao u horu, tako da je to mnogo utjecalo na nas, jer su i meni i bratu od malena usadili ljubav prema muzici", rekao je Hauser.Miron je brat poznatog violončeliste Stjepana Hausera iz 2Cellos (Šulić & Hauser)."Stjepan i ja dolazimo iz dva različita svijeta, ja sam jazz, a on klasični muzičar. Penjemo se na planinu svako sa svoje strane, a naći ćemo se na vrhu", rekao je Miron.S obzirom na to da je prvi jazz trombonist u Hrvatskoj priznaje da je na početku mislio da nema puno konkurencije, ali je brzo promijenio mišljenje."Nije stvar samo u sviranju trombona, ima puno muzičara koji super pišu muziku, super aranžiraju i sviraju. Oni me tjeraju da budem sve bolji, tako da je konkurencija super", rekao je Hauser.Za vrijeme studija je živio u Austriji i priznaje da je razmišljao o životu vani, ali su klima i hrana prevagnuli u odluci da se vrati u Hrvatsku. Mironu su bliski razni ritmovi, a priznaje da inspiraciju i nadahnuće najčešće pronalazi u latino idiomu."Mislim da je veoma bitno da su muzičari eklektični, jer ako smo već ograničeni time što sviramo samo jedan insrtument onda moramo poznavati i znati što je moguće više stilova. Svirao sam mnogo koncerata sa mnogo muzičara i muzičkih stilova. Ipak, izdvojio bih sve što se tiče latinoameričke muzike, jer nju najviše volim i radim", rekao je Hauser.Također je angažiran u više sastava - stalni je član Jazz orkestra HRT-a, salsa grupe iz Maribora El Señores, Jazz orkestra B`s FUNstallation, a član je i legendarnih Jinxa."Teško je jer nekad nema svirki, a onda me jedan dan svi zovu pa odjednom imam pet svirki, ali nekako to uspijem uskladiti", rekao je Hauser.Godina 2016. mu je, kaže, bila veoma lijepa i uspješna, a kao najveći uspjeh izdvaja cjelovečernji koncert s Jazz orkestrom HRT-a koji je održan u maju ove godine. Miron je na tom koncertu napisao, aranžirao i dirigirao dvanaest kompozicija, a planira taj koncert ponoviti u narednoj godini.Muziku sluša u slobodno vrijeme kojeg, priznaje, nema puno."Uglavnom je to dok se vozim na neku gažu, a slušam uglavnom ono što ću svirati tu večer", rekao je Hauser.Na kraju razgovora Hauser se osvrnuo na muzičku scenu na ovim prostorima koja je, kako kaže, u krizi, ali su uprkos tome duh i talent neosporni.