Mostarski bend Zoster objavio je prošle sedmice videospot za pjesmu "Osjećam se" u kojem je glavni protagonist plesač Eric iz grada Kigala, slušajući muziku s Balkanskog poluotoka, ispričao svoju priču kroz ples i svakodnevnicu Kigale i na taj način uspostavio univerzalnu komunikaciju. Reakcije na pjesmu govore da je spot pun pogodak.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

"Ljudi reagiraju na taj spot baš kao i mi kad smo ga vidjeli prvi put. Bili smo baš potreseni, a pokazivanje univerzalnosti u komunikaciji je nešto najljepše što su ljudi van ovih prostora mogli uraditi", rekao je za Klix.ba Mario Knezović, frontmen grupe Zoster, dodajući kako svaki put nađe novi razlog zbog kojeg ga spot oduševi.Pjesma "Osjećam se" je posljednji singl s albuma "Srce uzavrelo" koji je, priznaje Mario, ispunio očekivanja."Publika je prihvatila taj album, kao i prethodne, i drago mi je što 'Srce uzavrelo' nije ostao siroče", priznao je Mario.Mostarski bend trenutno radi na novim stvarima i sprema se za ulazak u studio."To je sada pitanje organizacije jer smo u vremenskim kolizijama i teško nam je uskladiti vrijeme. Uglavnom, imamo mnogo materijala i prvo moramo odlučiti šta će od toga biti, a šta neće. Trebamo izbalansirati te pjesme, početi obrađivati materijal i sve nekako konceptualizirati", rekao je Mario dodajući kako će vjerovatno prvo objaviti singl.Inspiracija im je, kao i uvijek, stanje u društvu, a Mario objašnjava razlog:"Odrasli smo tu gdje jesmo i ne možemo bježati od prostora i vremena u kojem živimo. Normalno je da o tome pjevamo jer to poznajemo. Ne govorim ovdje o politici, jer iako pjevamo o nekim stvarima koje su u vezi s politikom, mi nismo angažiran bend jer ne nudimo rješenja. Mi za to nismo kompetentni", rekao je Knezović dodajući kako je Zoster "osvješten bend".Njihove pjesme pjevaju generacije, a Mario kaže da su sretni što su ostvarili komunikaciju s ljudima različitih uzrasta. Na pitanje kada bismo ih mogli gledati uživo kaže da će Zoster napraviti nekoliko koncerata s "best of" repertoarom jer, iako rade na novom materijalu, koncerti ih drže u kondiciji.